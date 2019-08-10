Motorista de Uber é atingido com tiro na cabeça na Serra

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que ouviu o barulho do tiro. “Parecia uma explosão. Cerca de 25 minutos depois, cheguei em casa e vi o mesmo carro parado na frente da minha casa e logo pensei que tinha acontecido alguma coisa, que tinha invadido nossa casa. Aí descobri o que tinha acontecido. Acho que o motorista foi abordado, perseguido e então levou o tiro”, disse.