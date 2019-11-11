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Acidente

Menina atingida por concreto em Guarapari pode ter alta nesta terça

Segundo a avó, Geni Rodrigues de Abreu, a família pretende retornar a Minas Gerais, estado de origem, ainda nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:04

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:04

Anna Luiza apresenta boa recuperação nesta terça-feira (29), após 10 dias do acidente em Guarapari Crédito: Arquivo da família
Anna Luíza, a criança de 2 anos e oito meses que foi vítima de um acidente em Guarapari, deverá ter alta do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, nesta terça-feira (12), por volta das 9h. Segundo a avó, Geni Rodrigues de Abreu, a família pretende retornar a Minas Gerais, estado de origem, ainda nesta semana.
Menina atingida por concreto em Guarapari pode ter alta nesta terça
Ainda de acordo com dona Geni, a menina está se comunicando, apesar de não estar andando. Ela fará fisioterapia depois que deixar o hospital. Mas sobre os demais cuidados, só saberemos no momento que tiver alta. Os médicos vão dizer se vai precisar de remédio controlado e por quanto tempo, afirmou.
A criança, que veio apresentando melhora contínua, foi atingida na cabeça por um bloco de concreto que se soltou da estrutura de um prédio, no dia 19 de outubro, quando passeava por uma calçada da Praia do Morro, no colo do pai. Ela estava em um grupo de oito pessoas da família. Uma tia e o pai dela também chegaram a ter ferimentos leves.
Anna Luíza, no dia do acontecido, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital São Francisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois havia sido transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, em Vitória.

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