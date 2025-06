De novo

Pela 2ª vez em 8 meses o mesmo carro atinge a mesma casa em Colatina

Primeiro acidente aconteceu em outubro de 2024, e, na época, motorista entrou em acordo para construir uma parede nova; desta vez ele fugiu

Poucos momentos antes do acidente, o filho de Glória, um adolescente de 13 anos, estava sentado no sofá perto da parede. No momento do acidente, felizmente, não havia ninguém no local. “Ele havia acabado de sair do sofá quando essa parede toda caiu em cima do sofá e no chão, abalando a estrutura da casa. Eu não sei explicar como fiquei, como ficou meu estado emocional. Meu filho gritou, chorou”, disse a dona de casa em entrevista à TV Gazeta Noroeste.>