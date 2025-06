Descanso vindo aí

Corpus Christi é feriado no ES? Veja em quais cidades haverá folga

Celebração de Corpus Christi ocorre na próxima quinta-feira (19) e há cidade da Grande Vitória que terá feriadão de seis dias

Publicado em 16 de junho de 2025 às 15:54

A celebração de Corpus Christi ocorre na próxima quinta-feira (19). Se você já está pensando em planos para aproveitar o dia, é necessário ficar atento a um fator importante. A data não é feriado no país e, sim, um ponto facultativo nacional. Dessa forma, cabe aos Estados e municípios definirem se pausarão as atividades e, ainda, se estenderão o descanso para a sexta-feira (20).>

No início do ano, o governo do Espírito Santo publicou um decreto considerando o dia de Corpus Christi como feriado em todo o Estado. Já na sexta (20), de acordo com a assessoria do Executivo estadual, será ponto facultativo. Sendo assim, os servidores estaduais poderão estender o descanso até o fim de semana.>

Na Região Metropolitana, a maioria das cidades decretou feriado na quinta (19) e ponto facultativo na sexta (20). Há um caso ainda em que o descanso foi estendido até terça-feira (24). Confira abaixo a situação de cada localidade:>

Vitória: com o feriado de Corpus Christi na quinta (19), apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando, como Guarda Municipal e Defesa Civil. Já para sexta (20), foi decretado ponto facultativo;



com o feriado de Corpus Christi na quinta (19), apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando, como Guarda Municipal e Defesa Civil. Já para sexta (20), foi decretado ponto facultativo; Cariacica: feriado na quinta (19), sem expediente administrativo na prefeitura. Além disso, na sexta (20) e na segunda (23), foi decretado ponto facultativo. Nesses dias, os serviços essenciais, que não admitem paralisação, serão mantidos em regime de plantão. Já na terça-feira (24), é feriado municipal de São João Batista e aniversário da cidade.



feriado na quinta (19), sem expediente administrativo na prefeitura. Além disso, na sexta (20) e na segunda (23), foi decretado ponto facultativo. Nesses dias, os serviços essenciais, que não admitem paralisação, serão mantidos em regime de plantão. Já na terça-feira (24), é feriado municipal de São João Batista e aniversário da cidade. Viana, Castelo e Linhares: feriado na quinta (19) e ponto facultativo na sexta (20).

feriado na quinta (19) e ponto facultativo na sexta (20). Serra: ponto facultativo na quinta (19) e na sexta-feira (20).

ponto facultativo na quinta (19) e na sexta-feira (20). Vila Velha: ainda não há decreto publicado instituindo ponto facultativo. >

>

Se no município em que você trabalha for feriado, já pode se preparar para ter um dia de descanso garantido por lei. Caso seja chamado ao serviço, deve receber, no mínimo, o dobro por cada hora trabalhada.>

Em caso de ponto facultativo, a empresa pode ou não dar a folga. Se o funcionário tiver que trabalhar, não vai receber nenhum extra no salário ou descanso depois. Entretanto, essas regras devem ser claras e previamente acordadas. Por isso, é indicado olhar o contrato de trabalho e verificar o que o documento prevê nessas situações.>

Nas empresas que decidirem manter o expediente, os funcionários que trabalham no sistema de compensação de horas também não têm direito à hora extra. Isso acontece porque, nesse modelo de trabalho, as horas são contabilizadas e armazenadas em um banco e, em dias de ponto facultativo, essas horas excedentes podem ser usadas em troca da folga. Dessa forma, a hora vale o mesmo que em um dia normal.>

Quando existe regime de compensação, o valor da hora descansada permanece o mesmo. Por exemplo: se uma pessoa trabalha com um regime especial de 12 por 36 horas e as 12 horas que ela vai trabalhar caíram no ponto facultativo, ele vai ter as horas de folga iguais, sem direito a acréscimo.>

Se o emprego não conta com esse banco de horas e a empresa não informou, previamente, que haveria expediente nesse dia, o funcionário pode, sim, receber a mais pelo dia trabalhado.>

Nessas ocasiões, há ainda a possibilidade de se fazer acordos coletivos — entre a empresa e o sindicato — ou individuais – entre o empregador e o empregado. Mas, como dito anteriormente, as regras devem ser claras e combinadas com antecedência para não haver nenhum tipo de conflito trabalhista. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta