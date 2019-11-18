Médico capixaba é vítima de fraude nacional ao ter laudos falsificados

Cirurgião plástico capixaba José Cleres teve assinaturas falsificadas em laudos médicos Crédito: Reprodução/TV Globo

O médico capixaba José Cleres foi vítima de uma fraude e teve a assinatura e o nome falsificado em laudos médicos de cinco pacientes que solicitavam convênios a arcar com cirurgias plásticas reparadoras. O crime foi descoberto pela Justiça de São Paulo, que suspeita que uma advogada esteja fraudando laudos para conseguir centenas de cirurgias reparadoras em todo o país.

O caso foi revelado pelo Fantástico, na noite deste domingo (17). A reportagem falava de um esquema que estaria sendo realizado por advogados para obrigar planos de saúde a fazer cirurgias reparadoras em pacientes que emagreceram muito depois de bariátricas (procedimento médico para redução de peso). O problema é que, para conseguir isso, os advogados estariam usando laudos médicos falsos.

A fraude foi descoberta depois que um suposto pedido assinado pelo cirurgião plástico capixaba José Cleres foi encaminhado a um convênio médico de São Paulo solicitando de quatro a sete cirurgias reparadoras a uma cliente. Em um dos laudos, foi solicitado oito reparadoras em várias partes do corpo de uma paciente, até mesmo no rosto, para retirar excesso de pele das pálpebras. O valor de tudo isso ficaria em R$ 200 mil. Desconfiado, o convênio acionou a Justiça, que intimou Cleres.

O médico capixaba, que nunca tinha atendido a paciente, logo percebeu a fraude. Ele comprovou que a assinatura havia sido falsificada, assim como o nome estava sendo escrito de forma errada com uma logomarca diferente da clínica que trabalha. As outras quatro pacientes também nunca tinham sido atendidas pelo médico, apesar de terem laudos com o nome dele.

"É uma fraude grosseira, apresentava assinatura falsa, meu nome escrito falso, o logotipo da clínica que eu trabalho falsa", declarou." José Cleres - Cirurgião Plástico

A Justiça então passou a acompanhar os passos dos advogados, especialmente da advogada Sirlei Luque, que era responsável pelos cinco processos em que os laudos haviam sido falsificados . A investigação descobriu que, além dos laudos, a advogada tinha cerca de 120 ações na área de saúde de São Paulo, a maioria delas obrigando convênios médicos a arcar com gastos de reparadoras.

Ao Fantástico, Sirlei disse que a entrega dos laudos é de responsabilidade dos contratantes, ou seja, do cliente. Ela também afirmou que as acusações de que esteja fraudando documentos para conseguir as cirurgias são inverídicas.