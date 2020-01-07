Médica com doença rara no ES encontra doador de medula 100% compatível

Ana Carolina posa ao lado do médico responsável pelo tratamento de anemia aplástica Crédito: Instagram

A médica capixaba Ana Carolina Milanez, de 26 anos, diagnosticada com anemia aplástica, vem recebendo notícias cada vez melhores sobre seu quadro de saúde. Desta vez, antes mesmo do prazo anunciado para divulgação do resultado dos exames de compatibilidade com possível doador de medula, o médico responsável pelo tratamento disponibilizou, nesta terça-feira (07), a informação de que foi localizado um doador 100% compatível.

Apesar do resultado, que representa uma garantia importante para a paciente, o médico afirmou que o doador não será convocado por enquanto, já que a resposta do tratamento que vem sendo realizado com globulina antimitocítica de cavalo tem sido a melhor possível, disse ele para a paciente.

Para a jovem, este anúncio representa uma oportunidade sem igual. Muitas pessoas passam anos aguardando para ter um doador e, ainda por cima, tenho grandes chances de não precisar do transplante. Eu fico emocionada e sem palavras para agradecer a todos que aderiram a minha campanha, eu realmente pude contar com a solidariedade dos capixabas, afirmou.