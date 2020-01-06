Médica com doença rara no ES ainda não sabe se vai passar por transplante

Médica capixaba aguarda resultado de compatibilidade com doador de medula Crédito: Instagram

Ana Carolina Milanez, médica capixaba de 26 anos, diagnosticada com anemia aplástica, em conversa com A Gazeta, afirmou que ainda não é possível confirmar se passará por transplante de medula óssea. Segundo a paciente, apesar de já haver um resultado para os exames realizados, no sentido de confirmar a compatibilidade com possível doador de medula, o médico responsável ainda não divulgou, por preferir aguardar o avanço do tratamento que já vem sendo realizado.

A médica contou que o resultado sobre o transplante será informado no dia 15 de janeiro. O meu médico recebeu o resultado, mas acha mais prudente falar pessoalmente. Enquanto isso, estou fazendo outro tratamento e queremos prosseguir, antes do transplante. Devo esperar mais um tempo, fazendo tratamento imunossupressor por via oral e aguardando o resultado da linfoglobulina que fiz em novembro. Em três meses saberei se a medula vai responder e só aí saberei se vou para o transplante, explicou.

Estou me sentindo bem, bem confiante de que vou responder ao tratamento. Quando comecei a campanha por um doador, não sabia se teria acesso a essa medicação como opção. Claro que é uma opção menos garantida, mas existe. E o transplante é um procedimento muito delicado, com muitos riscos. O médico achou mais prudente contar com esse primeiro, disse.

O TRATAMENTO

Ana Carolina está em Vitória com a família e, apesar das restrições, segue levando a vida fora do hospital. No momento não posso receber visita, saio com máscara e tenho recebido sangue. Preciso ter muito cuidado porque minha imunidade está baixa. Mas estou levando a vida em casa, dentro do possível. Eu pensei que iam me dar uma resposta mais clara logo, mas talvez não queiram que eu foque nisso agora, com o tratamento que venho fazendo já em curso, finalizou.