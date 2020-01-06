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Medula óssea

Médica com doença rara no ES ainda não sabe se vai passar por transplante

Segundo Ana Carolina Milanez, apesar de já haver um resultado para os exames realizados com  possível doador de medula, o médico responsável prefere aguardar o avanço do tratamento que já vem sendo realizado

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 17:27
Médica capixaba aguarda resultado de compatibilidade com doador de medula  Crédito: Instagram
Ana Carolina Milanez, médica capixaba de 26 anos, diagnosticada com anemia aplástica, em conversa com A Gazeta, afirmou que ainda não é possível confirmar se passará por transplante de medula óssea. Segundo a paciente, apesar de já haver um resultado para os exames realizados, no sentido de confirmar a compatibilidade com possível doador de medula, o médico responsável ainda não divulgou, por preferir aguardar o avanço do tratamento que já vem sendo realizado.

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A médica contou que o resultado sobre o transplante será informado no dia 15 de janeiro. O meu médico recebeu o resultado, mas acha mais prudente falar pessoalmente. Enquanto isso, estou fazendo outro tratamento e queremos prosseguir, antes do transplante. Devo esperar mais um tempo, fazendo tratamento imunossupressor por via oral e aguardando o resultado da linfoglobulina que fiz em novembro. Em três meses saberei se a medula vai responder e só aí saberei se vou para o transplante, explicou.
Estou me sentindo bem, bem confiante de que vou responder ao tratamento. Quando comecei a campanha por um doador, não sabia se teria acesso a essa medicação como opção. Claro que é uma opção menos garantida, mas existe.  E o transplante é um procedimento muito delicado, com muitos riscos. O médico achou mais prudente contar com esse primeiro, disse.
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2019 termina com um turbilhão de sentimentos juntos e misturados. Impossível expressar tudo que sinto. Não termino ele triste, e sim, mais feliz do que comecei. Me sinto mais forte e resiliente, apesar de ter meus momentos de intensa fragilidade e medo. Saí bastante da minha bolha e vi o tanto de gente que precisa da minha e da sua solidariedade. Precisei da solidariedade das pessoas e fui incrivelmente contemplada. A minha vida e a dos outros importa muito mais pra mim. Sou mais grata, mesmo passando pela doença, menos exigente comigo e com os meus queridos. Estranhamente, a vida passou a ser mais alegre: o sol brilha mais pra mim, o mundo é mais colorido e dificilmente me pego reclamando. Ainda bem que tenho aprendido a ressignificar minha existência. Feliz 2020, o ano em que vou receber minha cura total e completa!!! #doevida #doemedula #doesangue

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O TRATAMENTO

Ana Carolina está em Vitória com a família e, apesar das restrições, segue levando a vida fora do hospital. No momento não posso receber visita, saio com máscara e tenho recebido sangue. Preciso ter muito cuidado porque minha imunidade está baixa. Mas estou levando a vida em casa, dentro do possível. Eu pensei que iam me dar uma resposta mais clara logo, mas talvez não queiram que eu foque nisso agora, com o tratamento que venho fazendo já em curso, finalizou.

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