Máscaras de tecido e garrafa pet são efetivas contra o coronavírus?

A aposentada Gilka Lopes Pinto faz máscaras para os amigos e familiares Crédito: Divulgação

Com o avanço dos casos de coronavírus em todo o país, muitos brasileiros optaram por costurar suas próprias máscaras em casa . Com tecido e garrafas pet, as pessoas tentam se proteger da pandemia. As criações até viraram fonte de renda para quem produz as peças. Mas será que as máscaras caseiras são efetivas para se proteger do vírus?

Segundo o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto Neto, as máscaras caseiras até ajudam a evitar que gotículas de saliva sejam expelidas ao tossir ou falar, mas alerta que o uso delas deve ser feito apenas por quem esteja com sintomas de gripe ou por profissionais da saúde.

São alternativas válidas para evitar a disseminação do vírus, mas a indicação é que elas sejam usadas por quem tem sintomas como tosse e/ou coriza. Até entendo que quem não tenha sintomas, mas é imunocomprometido ou que esteja amedrontado por essa situação se sinta mais seguro usando essas máscaras para ir à rua. Não vejo problema de usar, mas é preciso deixar as máscaras certificadas pela Anvisa para os profissionais de saúde, alerta o médico.

Tutoriais na internet ensinam como fazer máscara de garrafa pet Crédito: Reprodução/Internet