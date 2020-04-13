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Especialista responde

Máscaras de tecido e garrafa pet são efetivas contra o coronavírus?

Máscaras de tecido caseiras viraram até fonte de renda, diante da dificuldade de se encontrar o item em farmácias, mas elas são eficazes? Quando devem ser usadas? Especialista explica quando e como usar.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 05:00

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 05:00

A aposentada Gilka Lopes Pinto faz máscaras para os amigos e familiares
A aposentada Gilka Lopes Pinto faz máscaras para os amigos e familiares Crédito: Divulgação
Com o avanço dos casos de coronavírus em todo o país, muitos brasileiros optaram por costurar suas próprias máscaras em casa. Com tecido e garrafas pet, as pessoas tentam se proteger da pandemia. As criações até viraram fonte de renda para quem produz as peças. Mas será que as máscaras caseiras são efetivas para se proteger do vírus?
Segundo o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto Neto, as máscaras caseiras até ajudam a evitar que gotículas de saliva sejam expelidas ao tossir ou falar, mas alerta que o uso delas deve ser feito apenas por quem esteja com sintomas de gripe ou por profissionais da saúde.
São alternativas válidas para evitar a disseminação do vírus, mas a indicação é que elas sejam usadas por quem tem sintomas como tosse e/ou coriza. Até entendo que quem não tenha sintomas, mas é imunocomprometido ou que esteja amedrontado por essa situação se sinta mais seguro usando essas máscaras para ir à rua. Não vejo problema de usar, mas é preciso deixar as máscaras certificadas pela Anvisa para os profissionais de saúde, alerta o médico.
Tutoriais na internet ensinam como fazer máscara de garrafa pet
Tutoriais na internet ensinam como fazer máscara de garrafa pet Crédito: Reprodução/Internet
O Ministério da Saúde afirma que a máscara de pano é uma barreira física válida e pode ser usada para quem não tem outras alternativas. O ideal é que elas sejam lavadas após o uso, quando ficarem úmidas. Ao colocá-las também é importante que a pessoa esteja com as mãos limpas. Para quem está em grupo de risco, contudo, a principal orientação é que evite sair de casa, mesmo que usando máscara.

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