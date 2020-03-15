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Protesto

Manifestantes pró-Bolsonaro fazem ato público em Vitória e Vila Velha

Eles saíram em passeata da Praia da Costa e seguiram em direção à Praça do Papa, em Vitória, onde outro grupo se concentra. A Terceira Ponte foi fechada para a travessia

Publicado em 15 de Março de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 16:10
Grupo de manifestantes na Praça do Pedágio Crédito: Adalberto Cordeiro
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizam nesta tarde de domingo (15) ato pró-governo. Os manifestantes saíram por volta das 14h em Vila Velha, do posto Moby Dick, e atravessam a Terceira Ponte em direção à Praça do Papa, em Vitória. A Terceira Ponte foi interditada nos dois sentidos por volta das 15h e liberada, nos dois sentidos, às 18h18. O ato na Praça do Papa foi finalizado por volta de 18h30.
Os manifestantes, além de declararem apoio ao governo, criticaram o Congresso Nacional. Na Praça do Papa, onde um outro grupo se concentrou, vendedores comercializam bandeiras. Diante do avanço dos casos de coronavírus, alguns manifestantes utilizaram máscaras durante o protesto.
Manifestantes levaram cartazes com dizeres do tipo: "Congresso golpista", "Senado golpista" e "STF golpista", além de entoarem palavras de apoio ao presidente da República. "Deixa o homem trabalhar. Temos que fazer a nossa parte e estamos aqui pra isso",  disse um dos manifestantes que participou do ato. 
Manifestantes pró-Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte Crédito: Adalberto Cordeiro
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a estimativa é de que 5 mil pessoas participaram do protesto. "Nenhuma ocorrência foi registrada e o trânsito na Terceira Ponte está liberado nos dois sentidos. A manifestação foi acompanhada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) por todos os atores envolvidos, municipais e estaduais, e ocorreu de forma ordeira", formalizou o órgão em nota.
Manifestantes pró-Bolsonaro usam máscaras durante ato na Terceira Ponte Crédito: Adalberto Cordeiro

OUTROS ATOS

Pelo Brasil, outros atos também aconteceram em defesa do governo Bolsonaro.  Capitais como São Paulo,  Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA) e Maceió (AL) foram algumas das que registraram manifestações o longo do domingo. Mesmo após o presidente ter sugerido, na última quinta-feira (12), que ato fosse cancelado, os líderes dos movimentos no Espírito Santo já tinham sinalizado que manteriam o movimento. 
Por volta das 16h20, as equipes de reportagem de A Gazeta e TV Gazeta foram hostilizadas por alguns manifestantes com xingamentos que chegaram a lançar garrafas na direção da equipe de cinegrafistas na área da Praça do Pedágio. No carro de som, um líder do movimento afirmou que os veículos não eram bem-vindos à manifestação.

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