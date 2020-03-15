Manifestantes pró-Bolsonaro fazem ato público em Vitória e Vila Velha

Grupo de manifestantes na Praça do Pedágio Crédito: Adalberto Cordeiro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizam nesta tarde de domingo (15) ato pró-governo. Os manifestantes saíram por volta das 14h em Vila Velha, do posto Moby Dick, e atravessam a Terceira Ponte em direção à Praça do Papa, em Vitória. A Terceira Ponte foi interditada nos dois sentidos por volta das 15h e liberada, nos dois sentidos, às 18h18. O ato na Praça do Papa foi finalizado por volta de 18h30.

Os manifestantes, além de declararem apoio ao governo, criticaram o Congresso Nacional. Na Praça do Papa, onde um outro grupo se concentrou, vendedores comercializam bandeiras. Diante do avanço dos casos de coronavírus, alguns manifestantes utilizaram máscaras durante o protesto.

Manifestantes levaram cartazes com dizeres do tipo: "Congresso golpista", "Senado golpista" e "STF golpista", além de entoarem palavras de apoio ao presidente da República. "Deixa o homem trabalhar. Temos que fazer a nossa parte e estamos aqui pra isso", disse um dos manifestantes que participou do ato.

Manifestantes pró-Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte Crédito: Adalberto Cordeiro

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a estimativa é de que 5 mil pessoas participaram do protesto. "Nenhuma ocorrência foi registrada e o trânsito na Terceira Ponte está liberado nos dois sentidos. A manifestação foi acompanhada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) por todos os atores envolvidos, municipais e estaduais, e ocorreu de forma ordeira", formalizou o órgão em nota.

Manifestantes pró-Bolsonaro usam máscaras durante ato na Terceira Ponte Crédito: Adalberto Cordeiro

OUTROS ATOS

Pelo Brasil, outros atos também aconteceram em defesa do governo Bolsonaro. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA) e Maceió (AL) foram algumas das que registraram manifestações o longo do domingo. Mesmo após o presidente ter sugerido, na última quinta-feira (12), que ato fosse cancelado, os líderes dos movimentos no Espírito Santo já tinham sinalizado que manteriam o movimento.