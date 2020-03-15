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Trânsito

Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para manifestação

Os manifestantes partem de Vila Velha com destino à Praça do Papa, em Vitória, em ato contra o Congresso

Publicado em 15 de Março de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 15:11
Terceira Ponte é fechada para manifestação deste domingo (15) Crédito: Adalberto Cordeiro
A Terceira Ponte foi fechada nos dois sentidos às 15h deste domingo (15) para a manifestação de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes partiram de Vila Velha com destino à Praça do Papa, em Vitória. O ato na Praça do Papa foi finalizado por volta de 18h30. 
Durante o ato, a Rodosol recomendou que os motoristas utilizassem a Segunda Ponte. Às 17h56,  o acesso à ponte no sentido sul (Vitória - Vila Velha) foi liberado para tráfego, segundo a concessionária Rodosol.  Às 18h18, o trânsito foi totalmente liberado nos dois sentidos da Terceira Ponte. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a estimativa é de que 5 mil pessoas participaram do protesto. "Nenhuma ocorrência foi registrada e o trânsito na Terceira Ponte está liberado nos dois sentidos. A manifestação foi acompanhada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) por todos os atores envolvidos, municipais e estaduais, e ocorreu de forma ordeira", formalizou o órgão em nota.

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O ATO

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizaram nesta tarde de domingo (15) ato pró-governo. Os manifestantes saíram por volta das 14h em Vila Velha, do posto Moby Dick, e atravessaram a Terceira Ponte em direção à Praça do Papa, em Vitória.
Os manifestantes, além de declararem apoio ao governo, criticam o Congresso Nacional. Na Praça do Papa, onde um outro grupo se concentra, vendedores comercializam bandeiras. Diante do avanço dos casos de coronavírus, há manifestantes que utilizaram máscaras. 
Manifestantes pró-Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte Crédito: Adalberto Cordeiro
Pelo Brasil, outros atos também aconteceram em defesa do governo Bolsonaro. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA) e Maceió (AL) foram algumas das que registraram manifestações o longo do domingo. Mesmo após o presidente ter sugerido, na última quinta-feira (12), que ato fosse cancelado, os líderes dos movimentos no Espírito Santo já tinham sinalizado que manteriam o movimento. máscaras durante o protesto.
Por volta das 16h20, as equipes de reportagem de A Gazeta e TV Gazeta foram hostilizadas por alguns manifestantes com xingamentos que chegaram a lançar garrafas na direção da equipe de cinegrafistas na área da Praça do Pedágio. No carro de som, um líder do movimento afirmou que os veículos não eram bem-vindos à manifestação. 

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