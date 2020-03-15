Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para manifestação

A Terceira Ponte foi fechada nos dois sentidos às 15h deste domingo (15) para a manifestação de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes partiram de Vila Velha com destino à Praça do Papa, em Vitória. O ato na Praça do Papa foi finalizado por volta de 18h30.
Durante o ato, a Rodosol recomendou que os motoristas utilizassem a Segunda Ponte. Às 17h56, o acesso à ponte no sentido sul (Vitória - Vila Velha) foi liberado para tráfego, segundo a concessionária Rodosol. Às 18h18, o trânsito foi totalmente liberado nos dois sentidos da Terceira Ponte.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a estimativa é de que 5 mil pessoas participaram do protesto. "Nenhuma ocorrência foi registrada e o trânsito na Terceira Ponte está liberado nos dois sentidos. A manifestação foi acompanhada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) por todos os atores envolvidos, municipais e estaduais, e ocorreu de forma ordeira", formalizou o órgão em nota.
O ATO
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizaram nesta tarde de domingo (15) ato pró-governo. Os manifestantes saíram por volta das 14h em Vila Velha, do posto Moby Dick, e atravessaram a Terceira Ponte em direção à Praça do Papa, em Vitória.
Os manifestantes, além de declararem apoio ao governo, criticam o Congresso Nacional. Na Praça do Papa, onde um outro grupo se concentra, vendedores comercializam bandeiras. Diante do avanço dos casos de coronavírus, há manifestantes que utilizaram máscaras.
Pelo Brasil, outros atos também aconteceram em defesa do governo Bolsonaro. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA) e Maceió (AL) foram algumas das que registraram manifestações o longo do domingo. Mesmo após o presidente ter sugerido, na última quinta-feira (12), que ato fosse cancelado, os líderes dos movimentos no Espírito Santo já tinham sinalizado que manteriam o movimento. máscaras durante o protesto.
Por volta das 16h20, as equipes de reportagem de A Gazeta e TV Gazeta foram hostilizadas por alguns manifestantes com xingamentos que chegaram a lançar garrafas na direção da equipe de cinegrafistas na área da Praça do Pedágio. No carro de som, um líder do movimento afirmou que os veículos não eram bem-vindos à manifestação.