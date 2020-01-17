Lagoa Carapebus e rios da Serra estão liberados para banho, diz prefeitura

A Lagoa de Carapebus é destino de muitos banhistas nos finais de semana Crédito: Carlos Alberto Silva

Nem só de praia são feitos os momentos de lazer de quem procura amenizar o calor no verão: rios, córregos e represas também fazem parte do roteiro de quem gosta de dar uns mergulhos. Na Serra, na Grande Vitória, alguns desses locais são destino certos para muitas pessoas, especialmente nos finais de semana.

Um dos pontos mais buscados é a Lagoa de Carapebus, porém proporcional à procura está a preocupação de quem frequenta esses locais com o despejo de esgoto e a poluição. É recorrente a reclamação em relação ao lançamento de materiais sólidos na água, o que pode desencadear doenças nos frequentadores.

No intuito de tranquilizar os banhistas, a Prefeitura da Serra esclareceu, em nota, que a qualidade da água na lagoa de Carapebus é boa, mesmo com a incidência de esgoto sendo despejado na mesma.

Segundo a nota, Lagoa de Carapebus, está própria para banho, de acordo com a última análise de balneabilidade realizada pela empresa Cetan (Centro Tecnológico de Análises) e divulgada nesta sexta-feira (17). As coletas para análise são feitas às segunda-feira e o resultado é atualizado sempre às sextas. O último está atualizado e confirma que a represa está liberada.

A Prefeitura reforçou que os 22 pontos de medição de balneabilidade do município possuem placas indicativas e são atualizados semanalmente.