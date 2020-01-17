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Lagoa Carapebus e rios da Serra estão liberados para banho, diz prefeitura

Procurada por banhistas especialmente no verão, a lagoa de Carapebus e os córregos Guaxindiba e Maringá estão com balneabilidade em dia. Últimos resultados foram divulgados nesta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:55
A Lagoa de Carapebus é destino de muitos banhistas nos finais de semana Crédito: Carlos Alberto Silva
Nem só de praia são feitos os momentos de lazer de quem procura amenizar o calor no verão: rios, córregos e represas também fazem parte do roteiro de quem gosta de dar uns mergulhos. Na Serra, na Grande Vitória, alguns desses locais são destino certos para muitas pessoas, especialmente nos finais de semana.
Um dos pontos mais buscados é a Lagoa de Carapebus, porém proporcional à procura está a preocupação de quem frequenta esses locais com o despejo de esgoto e a poluição. É recorrente a reclamação em relação ao lançamento de materiais sólidos na água, o que pode desencadear doenças nos frequentadores.

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No intuito de tranquilizar os banhistas, a Prefeitura da Serra esclareceu, em nota, que a qualidade da água na lagoa de Carapebus é boa, mesmo com a incidência de esgoto sendo despejado na mesma.
Segundo a nota, Lagoa de Carapebus, está própria para banho, de acordo com a última análise de balneabilidade realizada pela empresa Cetan (Centro Tecnológico de Análises) e divulgada nesta sexta-feira (17). As coletas para análise são feitas às segunda-feira e o resultado é atualizado sempre às sextas. O último está atualizado e confirma que a represa está liberada.
A Prefeitura reforçou que os 22 pontos de medição de balneabilidade do município possuem placas indicativas e são atualizados semanalmente.
Outros dois locais bastante procurados nesta época do ano são o Rio Guaxindiba, entre Bicanga e Manguinhos e o Córrego Maringá, em Manguinhos. A Prefeitura também tranquilizou os frequentadores desses pontos em relação à qualidade da água e ainda informou que por serem próximos da faixa litorânea eles contam com o suporte de guardas-vidas.

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