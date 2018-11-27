Praias do Sul do ES ainda estão sem teste de balneabilidade

A estação mais quente do ano, o verão, começa em menos de um mês e, durante esse período, as praias ficam lotadas de veranistas que buscam diversão e se refrescar. Mas será que a água está própria para banho? Até 2015 a análise de balneabilidade era feita pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e, a partir de 2016, as prefeituras têm que fazer a análise da água das praias.

Esta análise classifica se as praias estão próprias ou impróprias para banho. As prefeituras de Anchieta e Itapemirim informaram que estão buscando parcerias com instituições que realizem o estudo. Em Piúma, a prefeitura disse que o processo de contratação da empresa que realizará o estudo de balneabilidade está em andamento.

Marataízes foi a única prefeitura que informou ter providenciado os estudos e que aguarda a divulgação do relatório, mas não estipulou data. Por fim, em Presidente Kennedy, a prefeitura disse que abriu processo licitatório para contratação de empresa pra fazer o estudo de balneabilidade. A expectativa é ter os resultados divulgados até janeiro.