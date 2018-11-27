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Verão chegando

Praias do Sul do ES ainda estão sem teste de balneabilidade

Apenas Marataízes informou que providenciou os estudos, mas não disse quando os resultados serão divulgados

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 16:03
A estação mais quente do ano, o verão, começa em menos de um mês e, durante esse período, as praias ficam lotadas de veranistas que buscam diversão e se refrescar. Mas será que a água está própria para banho? Até 2015 a análise de balneabilidade era feita pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e, a partir de 2016, as prefeituras têm que fazer a análise da água das praias.
Esta análise classifica se as praias estão próprias ou impróprias para banho. As prefeituras de Anchieta e Itapemirim informaram que estão buscando parcerias com instituições que realizem o estudo. Em Piúma, a prefeitura disse que o processo de contratação da empresa que realizará o estudo de balneabilidade está em andamento.
Marataízes foi a única prefeitura que informou ter providenciado os estudos e que aguarda a divulgação do relatório, mas não estipulou data. Por fim, em Presidente Kennedy, a prefeitura disse que abriu processo licitatório para contratação de empresa pra fazer o estudo de balneabilidade. A expectativa é ter os resultados divulgados até janeiro.
 

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