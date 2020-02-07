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Guarapari

Justiça Federal decide que acessos às Três Praias devem ser liberados

O Ibama, o Ministério Público Federal e três empresas responsáveis pela construção de um condomínio de luxo no local entraram em um acordo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 11:31
A Região de Três Praias em Guarapari receberá um grande empreendimento imobiliário Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Federal decidiu que os acessos às Três Praias, em Guarapari, devem ser liberados para todos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério Público Federal e três empresas responsáveis pela construção de um condomínio de luxo nas Três Praias, em Guarapari, entraram em um acordo.

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Segundo a Justiça Federal, esse acordo garante o livre acesso às Três Praias. A Justiça disse que as empresas se comprometeram a criar dois acessos públicos às praias e um bolsão de estacionamento com 40 vagas para os turistas.
O primeiro acesso vai ser uma trilha ecológica. O segundo vai ser para embarque e desembarque de veículos. Caso não cumpram com o acordo, as empresas podem ser multadas em R$ 270 mil por dia de atraso. As empresas se comprometeram em não bloquear os acessos da Praia dos Adventistas e da Praia do Morcego.
Com informações da TV Gazeta

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