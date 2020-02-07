Justiça Federal decide que acessos às Três Praias devem ser liberados

Segundo a Justiça Federal, esse acordo garante o livre acesso às Três Praias. A Justiça disse que as empresas se comprometeram a criar dois acessos públicos às praias e um bolsão de estacionamento com 40 vagas para os turistas.

O primeiro acesso vai ser uma trilha ecológica. O segundo vai ser para embarque e desembarque de veículos. Caso não cumpram com o acordo, as empresas podem ser multadas em R$ 270 mil por dia de atraso. As empresas se comprometeram em não bloquear os acessos da Praia dos Adventistas e da Praia do Morcego.