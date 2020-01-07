Jovem desaparece após sair de casa em Cariacica

A família do jovem de 17 anos, Alisson Eduardo Alves de Oliveira, está desesperada à procura de notícias do rapaz, que está desaparecido desde o dia 17 de dezembro de 2019. O adolescente, que mora com a família no bairro Santa Tereza em Vitória, estava indo para a Ufes onde faz um curso de poesia, porém, antes resolveu ir na casa da avó que fica em Porto de Santana, Cariacica.
Segundo a mãe do jovem, Vânia Cristina da Silva Marques, o pai do rapaz também está desaparecido há um ano e ela acredita que Alisson tenha ido na casa da avó atrás de notícias. Antes de sair de casa meu filho ligou para a avó dele e acredito que foi até lá para tentar saber alguma notícia do pai, que está desaparecido.
Vânia descreve o filho como um jovem tranquilo, caseiro e amoroso. Meu filho nunca ficou sem dar notícias. Ele é pai de uma criança de dois meses e é muito família.
Alisson foi visto pela última vez por volta das 17:30 vestindo uma bermuda preta com detalhe branco, blusa e boné preto.
Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do jovem pode entrar em contato com a família por meio dos números (27) 99700-6424 e (27) 99623-3274.