Jovem desaparece após sair de casa em Cariacica

O jovem Alisson Eduardo Alves de Oliveira está desaparecido desde o dia 17 de dezembro de 2019 Crédito: Vânia Cristina da Silva Marques

A família do jovem de 17 anos, Alisson Eduardo Alves de Oliveira, está desesperada à procura de notícias do rapaz, que está desaparecido desde o dia 17 de dezembro de 2019. O adolescente, que mora com a família no bairro Santa Tereza em Vitória, estava indo para a Ufes onde faz um curso de poesia, porém, antes resolveu ir na casa da avó que fica em Porto de Santana, Cariacica.

Segundo a mãe do jovem, Vânia Cristina da Silva Marques, o pai do rapaz também está desaparecido há um ano e ela acredita que Alisson tenha ido na casa da avó atrás de notícias. Antes de sair de casa meu filho ligou para a avó dele e acredito que foi até lá para tentar saber alguma notícia do pai, que está desaparecido.

Vânia descreve o filho como um jovem tranquilo, caseiro e amoroso. Meu filho nunca ficou sem dar notícias. Ele é pai de uma criança de dois meses e é muito família.

Alisson foi visto pela última vez por volta das 17:30 vestindo uma bermuda preta com detalhe branco, blusa e boné preto.