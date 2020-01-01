Encontrado

Locutor da Rádio América que estava desaparecido é encontrado em Cariacica

Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (01) no bairro São Francisco em Cariacica

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 17:20
Funcionário mais antigo da rádio América, o locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, está desaparecido Crédito: Reprodução/ Instagram Rádio América
O locutor Rodrigo Moutinho Medeiros, de 40 anos, foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (01) no bairro São Francisco, em Cariacica. A família diz que o radialista está bem e que tudo não passou de um susto. Aos 40 anos, Medeiros é o funcionário mais antigo da rádio América, emissora católica de Vitória, onde trabalha há mais de 26 anos.
Ele havia sido visto pela última vez no local de trabalho, que fica no Centro de Vitória. Rodrigo tinha deixado o serviço por volta das 16h, mas não havia chegado na casa onde mora com a família, em Laranjeiras. "Recebi a notícia da minha sogra, que foi a primeira pessoa que conseguiu fazer contato com ele. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas estamos felizes em reencontrá-lo e saber que está tudo bem", contou a esposa do locutor, Silvânia Cabral.
A Polícia Civil já havia sido acionada para encontrar o paradeiro do profissional. O desaparecimento surpreendeu os colegas de trabalho de Rodrigo. "Nós achamos estranho porque o Rodrigo é muito certinho e não deixaria de avisar caso não fosse para casa. Ele saiu da rádio tranquilo e não temos conhecimento de nenhum problema que ele estivesse passando", contou o diretor-executivo da emissora, Alessandro Gomes. Foi ele quem foi até Rodrigo para levá-lo para casa.

Imagem de destaque
