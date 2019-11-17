Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família reconheceu

Desaparecido é encontrado morto em estação de tratamento na Serra

A família reconheceu o corpo e disse que o soldador Douglas Coutinho, de 32 anos, estava desaparecido desde quinta-feira (14).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 19:58

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 19:58

Local onde o corpo de Douglas foi encontrado, na Serra Crédito: Thiago Félix/TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma lagoa da Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), na tarde deste domingo (17), no bairro André Carloni, na Serra. A família reconheceu o corpo e disse que a vítima estava desaparecida desde quinta-feira (14).

Veja Também

Taxista que morou no ES e desapareceu na Espanha é encontrado

Segundo familiares, o corpo é do soldador Douglas Coutinho, de 32 anos. Eles reconheceram a vítima através de uma tatuagem nas costas. "Desde quinta-feira que os familiares estão procurando por ele. Agora à tarde (domingo), antes das duas da tarde, que viram esse corpo boiando e constataram que era ele", contou um cunhado de Douglas, que preferiu não se identificar.
Douglas estava desaparecido desde quinta, quando disse que sairia para beber com amigos em um bar na região. Entretanto, segundo testemunhas, houve uma confusão no local envolvendo a vítima, que não foi mais vista depois.
"Falaram que tiveram uma desavença, e nessa desavença falaram que soltaram fogos em cima dele e que ele veio embora pra casa, mas não ocorreu de ele chegar em casa. Fomos a todos os hospitais e DML, mas não tínhamos encontrado ele", disse o cunhado.
Foi preciso a equipe de mergulho dos bombeiros para retirar o corpo de Douglas de dentro da lagoa. A perícia esteve no local e não encontrou nenhuma perfuração ou marcas de espancamento.
Segundo a família, Douglas era querido por todos de André Carloni e tentava sair do alcoolismo. "Ele era uma pessoa trabalhadora, mas andou passando por uma fase de problemas com o álcool e tava até tomando remédios para se livrar disso. Ele era mais que um cunhado pra mim, era um irmão, mas que infelizmente estava se envolvendo com pessoas erradas", falou o cunhado.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para que as causas da morte sejam identificadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Tiago Félix da TV Gazeta e do G1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados