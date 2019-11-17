Desaparecido é encontrado morto em estação de tratamento na Serra

Local onde o corpo de Douglas foi encontrado, na Serra Crédito: Thiago Félix/TV Gazeta

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma lagoa da Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), na tarde deste domingo (17), no bairro André Carloni, na Serra . A família reconheceu o corpo e disse que a vítima estava desaparecida desde quinta-feira (14).

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Segundo familiares, o corpo é do soldador Douglas Coutinho, de 32 anos. Eles reconheceram a vítima através de uma tatuagem nas costas. "Desde quinta-feira que os familiares estão procurando por ele. Agora à tarde (domingo), antes das duas da tarde, que viram esse corpo boiando e constataram que era ele", contou um cunhado de Douglas, que preferiu não se identificar.

Douglas estava desaparecido desde quinta, quando disse que sairia para beber com amigos em um bar na região. Entretanto, segundo testemunhas, houve uma confusão no local envolvendo a vítima, que não foi mais vista depois.

"Falaram que tiveram uma desavença, e nessa desavença falaram que soltaram fogos em cima dele e que ele veio embora pra casa, mas não ocorreu de ele chegar em casa. Fomos a todos os hospitais e DML, mas não tínhamos encontrado ele", disse o cunhado.

Foi preciso a equipe de mergulho dos bombeiros para retirar o corpo de Douglas de dentro da lagoa. A perícia esteve no local e não encontrou nenhuma perfuração ou marcas de espancamento.

Segundo a família, Douglas era querido por todos de André Carloni e tentava sair do alcoolismo. "Ele era uma pessoa trabalhadora, mas andou passando por uma fase de problemas com o álcool e tava até tomando remédios para se livrar disso. Ele era mais que um cunhado pra mim, era um irmão, mas que infelizmente estava se envolvendo com pessoas erradas", falou o cunhado.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para que as causas da morte sejam identificadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.