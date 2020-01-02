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Incêndio no gerador de energia de academia causa susto em Cariacica

Fato ocorreu na Academia SmartFit, recém-inaugurada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. A unidade foi esvaziada assim que o fogo começou e ninguém se feriu

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 17:58
Gerador de energia de academia em Cariacica pegou fogo Crédito: Viviann Barcelos
Um incêndio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, chamou a atenção na tarde desta quinta-feira (2). O gerador de energia da academia SmartFit pegou fogo (veja vídeo abaixo). A unidade foi inaugurada recentemente. 
O incêndio aconteceu do lado de fora da academia. De acordo com a assessoria de imprensa da SmartFit, um funcionário da unidade sentiu um forte cheiro de queimado. Ao perceber que o gerador estava pegando fogo, ele retirou todos os alunos do local e acionou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

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Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros se deparou com o gerador em chamas. Ao lado, havia um tanque de combustível. Como havia risco de explosão, os bombeiros resfriaram o tanque para depois apagar o fogo. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. 
"O gerador não estava ligado no padrão da Escelsa. Inclusive, ele que estava gerando energia para a academia, já que a Escelsa não está funcionando. Ouvimos relatos de clientes e vizinhos, mas não podemos afirmar ainda o que causou o incêndio", declarou o sargento Fábio Quirino, do Corpo de Bombeiros.
Por meio de nota, a SmartFit disse que lamenta o ocorrido e que está trabalhando para melhorar a infraestrutura e voltar com a operação normal o mais breve possível. 

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