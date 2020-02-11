Golpe da venda de carro online continua fazendo vítimas no ES

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos Crédito: Edson Chargas

Casos de golpes envolvendo compras de carros por meio de sites e plataformas online não são novidade nas delegacias capixabas. Entretanto, mesmo antigo, o golpe ainda faz vítimas em todo o Espírito Santo.

No dia 21 janeiro, um administrador de empresas de 35 anos caiu na cilada. A perda, segundo ele, soma R$ 150 mil. No Estado, uma média de um caso de estelionato é registrado por dia nas delegacias, de acordo com o delegado Breno Andrade, responsável pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

De acordo com dados divulgados pelo delegado, uma média de 15 casos de estelionatos por mês foram registrados no ano passado na Grande Vitória, e, mesmo com os alertas à população, o crime ainda se repete no início de 2020. Segundo Breno, a fraude acontece sempre com uma mesma dinâmica. O estelionatário vê um anúncio no site e mantém contato com o vendedor, demonstrando interesse em adquirir o veículo, pedindo dados e fotos do automóvel. A partir dos dados, um anúncio falso é efetuado no mesmo site.

No momento em que um comprador se interessa pelo anúncio falso, o golpista afirma que tem o carro para vender, entretanto, diz que está viajando no momento e solicitará que uma outra pessoa, como um cunhado ou amigo, mostre o veículo ao interessado. Também é orientado pelo estelionatário que no momento do encontro, o comprador não comente nada a respeito da negociação com terceiros , principalmente a respeito do valor do automóvel.

O estelionatário, após combinar com o interessado, mantém contato com o verdadeiro vendedor e afirma que quer comprar o veículo com o intuito de pagar uma dívida a um ex- funcionário.

Um encontro entre comprador e o vendedor é promovido pelo estelionatário, de modo que o veículo seja visto e a transação pareça legítima. Como o comprador visualiza o produto que está adquirindo, se sente confiante com a compra e deposita o dinheiro na conta fornecida pelo estelionatário, geralmente de fora do Estado. Entretanto, o dinheiro não é repassado para o dono do veículo e o comprador fica no prejuízo.



Para o delegado, alguns cuidados são necessários para que o consumidor não seja mais uma vítima dos golpes. Os compradores sempre devem ficar atentos a interessados que solicitam muitos dados do veículo por meio de redes sociais, assim como o endereço da pessoa com quem mantém o contato, pois, por muitas vezes os estelionatários são de fora do Estado.

Outras ações simples como a verificação da agência bancária da conta indicada para o depósito do pagamento e análise relacionada à documentação do veículo também fazem a diferença nos cuidados necessários para não ser mais uma vítima do golpe.

GOLPE POR WHATSAPP

O delegado também alerta para o golpe nas vendas por meio do WhatsApp. Nesse modo, o golpista se passa pelo atendente de um site de vendas e afirma a necessidade de um código para autenticar o anúncio online. A vítima recebe um código e repassa para o golpista, achando que está apenas validando o anúncio do carro no site. Na verdade, o código é para acessar o WhatsApp. "A partir do anúncio, o golpista consegue a lista de contatos do alvo e começa a pedir dinheiro para seus conhecidos, se passando pela vítima", explicou.