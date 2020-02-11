Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estelionatários

Golpe da venda de carro online continua fazendo vítimas no ES

Estelionatário consegue marcar encontro entre dono do carro e interessado na compra, sem que os dois desconfiem, e acaba ficando com o dinheiro das vítimas

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 15:15
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos  Crédito: Edson Chargas
Casos de golpes envolvendo compras de carros por meio de sites e plataformas online não são novidade nas delegacias capixabas. Entretanto, mesmo antigo, o golpe ainda faz vítimas em todo o Espírito Santo.
No dia 21 janeiro, um administrador de empresas de 35 anos caiu na cilada. A perda, segundo ele, soma R$ 150 mil. No Estado, uma média de um caso de estelionato é registrado por dia nas delegacias, de acordo com o delegado Breno Andrade, responsável pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Veja Também

Golpe do "Posso ajudar?" faz vítimas em bancos no Espírito Santo

Smishing: o golpe do SMS que limpa contas bancárias das vítimas

De acordo com dados divulgados pelo delegado, uma média de 15 casos de estelionatos por mês foram registrados no ano passado na Grande Vitória, e, mesmo com os alertas à população, o crime ainda se repete no início de 2020. Segundo Breno, a fraude  acontece sempre com uma mesma dinâmica. O estelionatário vê um anúncio no site e mantém contato com o vendedor, demonstrando interesse em adquirir o veículo, pedindo dados e fotos do automóvel. A partir dos dados, um anúncio falso é efetuado no mesmo site.
No momento em que um comprador se interessa pelo anúncio falso, o golpista afirma que tem o carro para vender, entretanto, diz que está viajando no momento e solicitará que uma outra pessoa, como um cunhado ou amigo, mostre o veículo ao interessado. Também é orientado  pelo estelionatário  que no momento do encontro, o comprador não comente nada a respeito da negociação com terceiros , principalmente a respeito do valor do automóvel.
O estelionatário, após combinar com o interessado, mantém contato com o verdadeiro vendedor e afirma que quer comprar o veículo com o intuito de pagar uma dívida a um ex- funcionário.
Um encontro entre comprador e o vendedor é promovido pelo estelionatário, de modo que o veículo seja visto e a transação pareça legítima. Como o comprador visualiza o produto que está adquirindo, se sente confiante com a compra e deposita o dinheiro na conta fornecida pelo estelionatário, geralmente de fora do Estado. Entretanto, o dinheiro não é repassado para o dono do veículo e o comprador fica no prejuízo.
Para o delegado, alguns cuidados são necessários para que o consumidor não seja mais uma vítima dos golpes. Os compradores sempre devem ficar atentos a interessados que solicitam muitos dados do veículo por meio de redes sociais, assim como o endereço da pessoa com quem mantém o contato, pois, por muitas vezes os estelionatários são de fora do Estado.
Outras ações simples como a verificação da agência bancária da conta indicada para o depósito do pagamento e análise relacionada à documentação do veículo também fazem a diferença nos cuidados necessários para não ser mais uma vítima do golpe.

GOLPE POR WHATSAPP

O delegado também alerta para o golpe nas vendas por meio do WhatsApp. Nesse  modo, o golpista se passa pelo atendente de um site de vendas e afirma a necessidade de um código para autenticar o anúncio online.  A vítima recebe um código e repassa para o golpista, achando que está apenas validando o anúncio do carro no site. Na verdade, o código é para acessar o WhatsApp. "A partir do anúncio, o golpista consegue a lista de contatos do alvo e começa a pedir dinheiro para seus conhecidos, se passando pela vítima", explicou. 
Para o delegado, uma dica é fundamental para evitar cair em golpes. "Não passem informações pessoais ou códigos por meio de ligações ou conversas por mensagens", finalizou.

Veja Também

Bandidos clonam número de capixaba e aplicam golpe por WhatsApp

Bandidos tentam aplicar golpe em pacientes em hospital de Vitória

Mulher é presa após aplicar golpe e desviar R$ 15 mil de idoso em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados