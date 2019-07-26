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Novo golpe

Smishing: o golpe do SMS que limpa contas bancárias das vítimas

Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas. Saiba como se proteger
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 jul 2019 às 21:37

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 21:37

Todo mundo que possui um aparelho celular já recebeu em algum momento da vida um SMS de supostas agências bancárias, seja relacionado a alguma promoção, oferta de serviços ou até cobranças.
Mas é preciso ter cuidado antes de clicar em algum link desconhecido por mensagem ou por e-mail. Isso porque existem hackers e quadrilhas especializadas em roubos de informações pessoais dos usuários que, sem querer, acabam caindo no golpe do smishing, o golpe do SMS.
No Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu pela primeira vez uma organização criminosa especialista em roubo de dados bancários. Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas, onde retiravam o máximo de dinheiro que conseguissem. 
MAS, AFINAL, O QUE É GOLPE DO SMISHING?   
O golpe smishing - ou golpe do SMS, consiste em quadrilhas que roubam dados de pessoas de todo Brasil para que tenham livre acesso as contas bancárias e ao dinheiro das vítimas. Para roubar esses dados, os golpistas fingem ser um banco renomeado e induzem a pessoa ao click de um link enviado por SMS ou e-mail. Ao clicar, a vítima entra em um falso site bancário, digitando dados e senhas. A partir daí, os criminosos conseguem fazer saques e transferências. 
> Os golpes que mais fazem vítimas no Espírito Santo
COMO FUNCIONA 
Tudo é arquitetado por um hacker que envia aos criminosos uma lista com números telefônicos de pessoas de todo Brasil. Em seguida, integrantes da quadrilha disparam torpedos - SMS - para os celulares através de chipeiras, equipamentos que permitem que vários chips enviem mensagens simultaneamente. Eles também enviam e-mails através de modens e utilizavam quatro computadores durante as ações. 
NÃO CLIQUE!
As vítimas recebem um link e, ao clicar, são direcionadas para um falso site bancário. O site solicita informações pessoais, como o nome e a senha do Internet Banking. Assim que o usuário acessa a conta, tem os dados roubados. Com acesso aos dados, o hacker consegue transferir e sacar a quantia que deseja. Depois, ele faz o pagamento aos criminosos responsáveis por disparar os SMS e e-mails.
> Golpe do "Posso ajudar?" faz vítimas em bancos no ES
POSSO SER UM ALVO?
Qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode ser vítima do golpe. Neste caso, as mensagens eram enviadas em nome de um banco específico, aumentando a probabilidade das vítimas serem clientes desse banco. 
O QUE FAZER?
A pessoa que cair no golpe ou perceber algo de errado com a conta bancária deve entrar em contato diretamente com a polícia e relatar o caso. também é importante ir até o banco e informar o acontecido.
> Mais produtores de café caem no golpe do adubo líquido
PREVENÇÃO É O CAMINHO
A polícia explica que a melhor forma de prevenir-se contra este tipo de golpe é não divulgando dados pessoais em sites que não tenham uma conexão segura. Ao receber uma mensagem ou e-mail suspeito, a pessoa deve entrar em contato com o banco e confirmar a informação.
> Leia mais matérias de Polícia
Essa reportagem foi escrita por uma participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

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