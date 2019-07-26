Smishing: o golpe do SMS que limpa contas bancárias das vítimas

celular já recebeu em algum momento da vida um SMS de supostas agências bancárias, seja relacionado a alguma promoção, oferta de serviços ou até cobranças. Todo mundo que possui um aparelhojá recebeu em algum momento da vida um SMS de supostas agências bancárias, seja relacionado a alguma promoção, oferta de serviços ou até cobranças.

hackers e quadrilhas especializadas em roubos de informações pessoais dos usuários que, sem querer, acabam caindo no golpe do smishing, o golpe do SMS. Mas é preciso ter cuidado antes de clicar em algum link desconhecido por mensagem ou por e-mail. Isso porque existeme quadrilhas especializadas em roubos de informações pessoais dos usuários que, sem querer, acabam caindo no golpe do, odo SMS.

prendeu pela primeira vez uma organização criminosa especialista em roubo de dados bancários. Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas, onde retiravam o máximo de dinheiro que conseguissem. No Espírito Santo, a Polícia Civil. Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas, onde retiravam o máximo de dinheiro que conseguissem.

MAS, AFINAL, O QUE É GOLPE DO SMISHING?

O golpe smishing - ou golpe do SMS, consiste em quadrilhas que roubam dados de pessoas de todo Brasil para que tenham livre acesso as contas bancárias e ao dinheiro das vítimas. Para roubar esses dados, os golpistas fingem ser um banco renomeado e induzem a pessoa ao click de um link enviado por SMS ou e-mail. Ao clicar, a vítima entra em um falso site bancário, digitando dados e senhas. A partir daí, os criminosos conseguem fazer saques e transferências.

COMO FUNCIONA

Tudo é arquitetado por um hacker que envia aos criminosos uma lista com números telefônicos de pessoas de todo Brasil. Em seguida, integrantes da quadrilha disparam torpedos - SMS - para os celulares através de chipeiras, equipamentos que permitem que vários chips enviem mensagens simultaneamente. Eles também enviam e-mails através de modens e utilizavam quatro computadores durante as ações.

NÃO CLIQUE!

As vítimas recebem um link e, ao clicar, são direcionadas para um falso site bancário. O site solicita informações pessoais, como o nome e a senha do Internet Banking. Assim que o usuário acessa a conta, tem os dados roubados. Com acesso aos dados, o hacker consegue transferir e sacar a quantia que deseja. Depois, ele faz o pagamento aos criminosos responsáveis por disparar os SMS e e-mails.

POSSO SER UM ALVO?

Qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode ser vítima do golpe. Neste caso, as mensagens eram enviadas em nome de um banco específico, aumentando a probabilidade das vítimas serem clientes desse banco.

O QUE FAZER?

A pessoa que cair no golpe ou perceber algo de errado com a conta bancária deve entrar em contato diretamente com a polícia e relatar o caso. também é importante ir até o banco e informar o acontecido.

PREVENÇÃO É O CAMINHO

A polícia explica que a melhor forma de prevenir-se contra este tipo de golpe é não divulgando dados pessoais em sites que não tenham uma conexão segura. Ao receber uma mensagem ou e-mail suspeito, a pessoa deve entrar em contato com o banco e confirmar a informação.