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Verão no ES

De carro elétrico a quiosque de champanhe, capixabas lucram no verão

Propostas ganham clientes interessados em novidades em Guarapari, umas das cidades mais visitadas do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 06:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 06:00

Carro elétrico faz sucesso em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Com as praias cheias de turistas e famílias de férias, o verão é uma estação propícia para lucrar. Em Guarapari, umas das cidades mais visitadas do Espírito Santo, empreendedores resolveram investir em nichos pouco explorados. Por lá, uma empresa mirou o balneário para oferecer o serviço de transporte de passageiros com carro elétrico. Um quiosque em Bacutia apostou no mercado de luxo com a venda de champanhe e vinhos.
Os carros 100% elétricos começaram a circular no município no início do mês e já são sete no total. O serviço, que é inédito no país, conquistou bastantes clientes, pois além do compromisso ambiental assumido pela marca, os pedidos feitos pelo aplicativo custam menos do que os já oferecidos no mercado.
A reportagem de A Gazeta testou um dos veículos, que não emite ruído, e ainda apresenta bom desempenho na partida, em curvas e em ladeiras altas.  Segundo o empreendedor Jhonatan Thomazini, de 26 anos, a proposta foi começar o serviço durante o verão e aproveitar o fluxo de pessoas que frequentam as festas que acontecem no balneário. Atrelamos o serviço a uma plataforma que já existia e contratamos motoristas que foram treinados, explicou.
Hoje, a frota da empresa é composta por sete veículos, entretanto, Jhonatan destaca que a após o verão, o objetivo e incorporar mais 20 carros e expandir o serviço para outras cidades, inclusive para a Grande Vitória. A empresa atua ainda na venda de bicicletas e scooters elétricas.

MERCADO DE LUXO

Outro negócio que chama a atenção em Guarapari neste verão é o mercado de luxo. Tem comerciante que não teve medo e apostou na venda de champanhe e vinho na Praia de Bacutia, uma das mais visitadas. O quiosque funciona de quinta a domingo. Uma garrafa de champanhe chega a custar até R$ 450.
Comerciantes apostam na venda de champanhe e vinho na Praia de Bacutia Crédito: Sullivan Silva
Quem apostou nesse mercado foram os engenheiros Kenyo Colnago, 39, e Gustavo Imberti, 38. Ambos trabalham em uma empresa de petróleo, porém resolveram investir e tirar uma grana extra.
A ideia é oferecer esse serviço para casamentos e festas. Como sou de Guarapari, vimos que Bacutia e Peracanga não tinha nada relacionado com o luxo. Viajamos pelo litoral de São Paulo e vimos que as pessoas valorizam muito, explicou Kenyo.

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O quiosque está montado na areia e possui até garçons uniformizados. Outro ponto interessante é que 2% do faturamento é usado direcionado para uma ONG de preservação ambiental, o que ajuda a conquistar novos clientes. As pessoas estão elogiando o atendimento da equipe, que está bem vestida, a iniciativa ambiental, os produtos, a novidade do serviço, concluiu Kenyo.

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