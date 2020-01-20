De carro elétrico a quiosque de champanhe, capixabas lucram no verão

Carro elétrico faz sucesso em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Com as praias cheias de turistas e famílias de férias, o verão é uma estação propícia para lucrar. Em Guarapari , umas das cidades mais visitadas do Espírito Santo, empreendedores resolveram investir em nichos pouco explorados. Por lá, uma empresa mirou o balneário para oferecer o serviço de transporte de passageiros com carro elétrico. Um quiosque em Bacutia apostou no mercado de luxo com a venda de champanhe e vinhos.

Os carros 100% elétricos começaram a circular no município no início do mês e já são sete no total. O serviço, que é inédito no país, conquistou bastantes clientes, pois além do compromisso ambiental assumido pela marca, os pedidos feitos pelo aplicativo custam menos do que os já oferecidos no mercado.

A reportagem de A Gazeta testou um dos veículos, que não emite ruído, e ainda apresenta bom desempenho na partida, em curvas e em ladeiras altas. Segundo o empreendedor Jhonatan Thomazini, de 26 anos, a proposta foi começar o serviço durante o verão e aproveitar o fluxo de pessoas que frequentam as festas que acontecem no balneário. Atrelamos o serviço a uma plataforma que já existia e contratamos motoristas que foram treinados, explicou.

Hoje, a frota da empresa é composta por sete veículos, entretanto, Jhonatan destaca que a após o verão, o objetivo e incorporar mais 20 carros e expandir o serviço para outras cidades, inclusive para a Grande Vitória. A empresa atua ainda na venda de bicicletas e scooters elétricas.

MERCADO DE LUXO

Outro negócio que chama a atenção em Guarapari neste verão é o mercado de luxo. Tem comerciante que não teve medo e apostou na venda de champanhe e vinho na Praia de Bacutia, uma das mais visitadas. O quiosque funciona de quinta a domingo. Uma garrafa de champanhe chega a custar até R$ 450.

Comerciantes apostam na venda de champanhe e vinho na Praia de Bacutia Crédito: Sullivan Silva

Quem apostou nesse mercado foram os engenheiros Kenyo Colnago, 39, e Gustavo Imberti, 38. Ambos trabalham em uma empresa de petróleo, porém resolveram investir e tirar uma grana extra.

A ideia é oferecer esse serviço para casamentos e festas. Como sou de Guarapari, vimos que Bacutia e Peracanga não tinha nada relacionado com o luxo. Viajamos pelo litoral de São Paulo e vimos que as pessoas valorizam muito, explicou Kenyo.