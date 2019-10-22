Estado grave

Criança atingida por concreto em Guarapari segue em estado grave

De acordo com a avó da menina de dois anos, o caso segue estável no Hospital Infantil de Vitória

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:48 - Atualizado há 6 anos

Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

A criança atingida na cabeça por um pedaço de concreto segue internada em estado grave no Hospital Infantil de Vitória. De acordo com a avó da menina de dois anos, apesar da gravidade ela está estável. O acidente ocorreu no último sábado (19), na Praia do Morro, em Guarapari, quando o bloco se soltou da varanda de um prédio.

Criança atingida por concreto em Guarapari segue em estado grave

No dia do ocorrido, uma câmera de monitoramento registrou o momento exato que o objeto atingiu a cabeça da criança. Segundo a tia dela, a família saía para jantar quando o episódio aconteceu. A família da menina é de Pirapora, em Minas Gerais, e passava as férias no Espírito Santo. Os familiares da criança estão em um hotel da capital para acompanhar o quadro de saúde dela.

Em razão do impacto do bloco de concreto, houve afundamento do crânio da menina, que chegou a passar por uma cirurgia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta