Criança atingida por concreto em Guarapari segue em estado grave

A criança atingida na cabeça por um pedaço de concreto segue internada em estado grave no Hospital Infantil de Vitória. De acordo com a avó da menina de dois anos, apesar da gravidade ela está estável. O acidente ocorreu no último sábado (19), na Praia do Morro, em Guarapari, quando o bloco se soltou da varanda de um prédio.
No dia do ocorrido, uma câmera de monitoramento registrou o momento exato que o objeto atingiu a cabeça da criança. Segundo a tia dela, a família saía para jantar quando o episódio aconteceu. A família da menina é de Pirapora, em Minas Gerais, e passava as férias no Espírito Santo. Os familiares da criança estão em um hotel da capital para acompanhar o quadro de saúde dela.
Em razão do impacto do bloco de concreto, houve afundamento do crânio da menina, que chegou a passar por uma cirurgia.
