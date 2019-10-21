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Serra

Idosa de 75 anos é atropelada por motocicleta em Bairro de Fátima

A idosa foi socorrida e levada, à ocasião, ao Hospital Jayme dos Santos Neves, enquanto o condutor da moto, um homem de 26 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:21

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 out 2019 às 19:21
Idosa de 75 anos é atropelada por motocicleta na Serra Crédito: Google Maps
Uma idosa de 75 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestre da Avenida José Rato, em Bairro de Fátima, no município da Serra, na manhã deste sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, outro veículo havia parado no local, no entanto, o motociclista, que vinha atrás, não parou e acabou atropelando a mulher.
Ainda de acordo com o órgão, a idosa foi socorrida e levada, à ocasião, ao Hospital Jayme dos Santos Neves, enquanto o condutor da moto, um homem de 26 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, por não possuir permissão para dirigir.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo, com possível aumento de pena em decorrência do atropelamento ter sido cometido na faixa de pedestres, bem como por ter violado a proibição de se obter habilitação para dirigir. O homem foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento de fiança.
A filha da vítima, Bianca Pavan, uma professora de 44 anos, contou que a mãe ficou muito machucada. “Foram seis costelas quebradas, perfuramento da pleura, afundamento do osso da face, trauma na cabeça com coágulo, perda de três dentes e terá que fazer cirurgia no braço quando a pele se recuperar”, revelou.

INDIGNAÇÃO

Segundo a professora, a informação que circulou entre as pessoas que presenciaram o acidente foi no sentido de que o suspeito já vinha fazendo manobras de risco em alta velocidade ao longo do trajeto. “Ele estava ultrapassando loucamente, pegou a minha mãe na lateral. Mamãe é muito conhecida na região, mora ali há 40 anos. Ele foi muito cruel, estava todo errado, tinha carteira cassada, por exemplo. Já minha mãe, uma idosa, está desfigurada.”, finalizou.

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