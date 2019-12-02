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São Torquato

Corpo de homem é encontrado preso em cordas de navio em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar o corpo estava em adiantado estado de decomposição; A vítima foi encaminhada ao Departamento Médico Legal para  identificação e realização de exame cadavérico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 17:20

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 17:20

Baía de Vitória, na região em que o corpo de um homem não identificado foi encontrado Crédito: Google Maps
Um corpo masculino foi encontrado no início da manhã de domingo (01) preso às cordas de um navio atracado na região de São Torquato, em Vila Velha, próximo ao Museu da Vale. Segundo a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a corporação foi acionada e constatou que o cadáver já estava em adiantado estado de decomposição, motivo pelo qual não foi possível confirmar possíveis indícios de violência.
O Corpo de Bombeiros Militar relatou também ter sido acionado no início da manhã de domingo (01), por volta das 7h25, para fazer o resgate. Uma equipe retirou o corpo que estava parcialmente submerso e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico. Segundo a instituição, apenas após a conclusão dos exames será possível constatar se o caso trata-se de morte violenta.
Procurada, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que a polícia foi acionada por funcionários de uma empresa de segurança privada. Os mesmos trabalhadores também acionaram a Guarda Portuária. Já a Vale do Rio Doce esclareceu que a equipe de vigilância do Museu Vale foi informada nesta segunda-feira (02) sobre a localização do corpo e disse que a equipe apoiou a perícia no acesso ao píer do museu, por onde foi retirado o cadáver.

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