Corpo de homem é encontrado preso em cordas de navio em Vila Velha

Baía de Vitória, na região em que o corpo de um homem não identificado foi encontrado

O Corpo de Bombeiros Militar relatou também ter sido acionado no início da manhã de domingo (01), por volta das 7h25, para fazer o resgate. Uma equipe retirou o corpo que estava parcialmente submerso e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico. Segundo a instituição, apenas após a conclusão dos exames será possível constatar se o caso trata-se de morte violenta.