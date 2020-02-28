Coronavírus: doença é mais perigosa para idosos, apontam especialistas

Os idosos são mais vulneráveis ao coronavírus e têm mais chance de desenvolver o quadro grave da doença Crédito: Pixabay

Um monitoramento desenvolvido pela Jhons Hopkins University aponta que 83.704 pessoas foram infectadas com a doença. A maioria das ocorrências - 78.824 - foi registrada na China. Do número total de infectados, 36.654 pacientes já se recuperaram. Os dados foram coletados às 9h desta sexta-feira (28).

Um levantamento feito pelo World Meter, apresentado pelo Hospital Albert Einsten, indica que 14,8% das pessoas que morreram por causa do coronavírus tinham mais de 80 anos. Na faixa etária entre 70 a 79 anos, foram 8%. De 60 a 69 anos, morreram 3,6%. Dos que tinham 50 a 59 anos, 1,3%. Até 49 anos, foi 1%. Os dados são de 17 de fevereiro deste ano.

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto destacou que 80% dos casos são considerados brandos, apresentam sintomas semelhantes aos da gripe como febre, tosse e coriza. De acordo com o especialista, em casos graves o infectado ainda apresenta vômito e diarreia.

Idosos são considerados grupos de risco no caso da gripe, por exemplo. Nesse particular, o coronavírus não é diferente. O que posso dizer é que não há óbitos em crianças abaixo de 10 anos e são raros os casos abaixo de 15 anos. É possível que precise um sistema imune de um pouco mais de idade para ter uma resposta mais exagerada ao vírus."

A infectologista Rubia Miossi ressalta que o Covid-19, por ser uma doença nova, ainda é sinônimo de dúvidas no cenário da medicina. Ela acredita que as pesquisas conduzidas em diversos países possam preencher as lacunas que surgiram desde o início das mortes.

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Não sabemos ainda o porquê dessa predileção por idosos e nem porquê a mortalidade é maior nesse extremo de idade. Mas, normalmente, os agentes infecciosos acometem mais crianças e idosos justamente pelo sistema imunológico ainda não maduro (criança) ou já debilitado (no idoso).

SINTOMAS

Assim como a gripe Influenza, o novo coronavírus causa febre, tosse, dor no corpo, coriza e nos casos mais graves, vômito e diarreia. O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto explicou que o Covid-19 provoca uma síndrome respiratória aguda grave.

Quando as pessoas têm uma doença crônica, correm mais risco de sofrerem dificuldade respiratória. De certa forma, segue um padrão que já é conhecido na gripe. No caso do coronavírus, a falta de ar é um dos sintomas que devem acender o alerta, orientou.

Questionada sobre a forma e o período em que se apresentam os sintomas, a infectologista Rubia Miossi também concorda que devem ser observados sinais gripais. Outro fator importante é investigar se o paciente viajou a algum dos países com transmissão do vírus.

Para quem não visitou esses locais, não há a possibilidade de infecção pelo vírus. Mas há a possibilidade de infecção por outros vírus respiratórios até mais graves, como a Influenza A, observa Rubia.

COMO SE PROTEGER

Higienize as mãos regularmente com álcool em gel (70%), de 20 a 30 segundos, ou com água e sabão, de 40 a 60 segundos

Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar, de preferência com papel descartável, e elimine em seguida

Evite tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos

Evite contato próximo com pessoas que estejam tossindo ou espirrando, ou ainda que retornaram recentemente de viagens para países com casos confirmados de coronavírus

ÍNDICE DE MORTES PELO NOVO CORONAVÍRUS POR FAIXA ETÁRIA

Com mais de 80 anos - 14,8%

70 a 79 anos - 8%

60 a 69 anos - 3,6%

50 a 59 anos - 1,3%

Até 49 anos - 1%



Dados de 17/02/2020

Fonte: Worldmeter



SINTOMAS

Pacientes com Covid-19 apresentaram problemas respiratórios (leves a graves). Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição.

Febre

Tosse

Falta de ar

COMO OCORRE A CONTAMINAÇÃO