Confira o gabarito do vestibular da Faesa

Vest Faesa Crédito: Faesa | Divulgação

A Comissão Organizadora de Processos Seletivos da Faesa  Centro Universitário divulgou o gabarito oficial das provas do Vest Faesa 2020/2, que aconteceram em Vitória na manhã deste sábado (26). Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação.

Arquivos & Anexos Gabarito Oficial Vest Faesa 2019 Tamanho do arquivo: 4mb Baixar

A jovem Hevellyn da Costa Gonçalves, fez para o curso de medicina veterinária, lançamento do centro universitário para 2020. "Sempre foi meu sonho, desde criança, cursar Medicina Veterinária. Eu amo animais, não posso ver um animal que já tenho vontade de levar pra casa. Espero aprender tudo sobre o curso para chegar na profissão e ser uma das melhores. Estudei bastante para a prova e acho que vou me sair bem!

Hevellyn da Costa Gonçalves Crédito: Faesa

Já Paulo Victor Barcellos, de 17 anos, escolheu o curso de jornalismo.  É uma área que já estava procurando há um tempo, porque faço trabalho de blog na internet. Hoje trabalho com a divulgação de lojas, empresas e produtos. Meu instagram tem mais de 80 mil seguidores. Isso tudo abrange a minha vontade de fazer Jornalismo. Espero que a prova seja tranquila e eu consiga uma boa nota", disse.

Paulo Victor de Souza Barcelos Crédito: Faesa