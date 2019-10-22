A Gazeta promove Aulão de Redação de graça para candidatos do Enem

Manga, que atua nos colégios Darwin, Leonardo da Vinci e Monteiro, e também é colaborador da CBN Vitória, vai abordar as Estratégias de Redação durante o aulão, com a garantia de muitas orientações importantes para a prova, que vai ser aplicada já no dia seguinte. Então, aproveite, porque a cabeça estará fresquinha com as dicas para preparar o texto.

"A proposta é trabalhar os últimos detalhes da prova, tratar como o corretor vai olhar para a redação do candidato, os principais pontos para se tomar cuidado na grade de correção das cinco competências. E, claro, os principais temas que poderão ser cobrados"

Lúcio Manga tem uma visão técnica da prova bastante apurada. Além disso, os anos de experiência já o fizeram acertar pelo menos um tema cobrado em Redação em cada uma das últimas edições. Para ajudar, o professor ainda vai apresentar o modelo de uma redação nota mil para que todos tenham a chance de ser bem-sucedidos no exame.