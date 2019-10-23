Enem 2019: confira horários de provas em cada Estado

Enem Crédito: Arquivo Pessoal

A duas semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) reforçou o lembrete de que a aplicação da prova segue o horário oficial de Brasília. Os participantes dos estados do Norte e Centro-Oeste do País devem ficar atentos para não perder o exame.

Nos Estados do Amazonas (com exceção de 13 municípios), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a abertura dos portões será realizada às 11h e o fechamento às 12h, seguindo o horário local. Já no Acre, os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, também pelo horário local. Nos demais estados, os portões abrirão às 12h, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h.

O Amazonas conta com uma particularidade. Devido ao tamanho do território, 13 municípios do sudoeste onde haverá aplicação do Enem têm o fuso horário diferente dos demais municípios do estado: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga. A abertura dos portões nessas localidades será às 10h, com fechamento às 11h.

É proibida a entrada do participante, no local de prova, após o fechamento dos portões. "É importante ficar atento com o horário local, caso não seja o mesmo de Brasília", ressalta o diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Murillo Gameiro. "O participante deve conhecer seu local de prova com antecedência para se precaver quanto ao trânsito e a outros imprevistos que podem acontecer", reforça o diretor do Inep. "Serão várias pessoas indo para o mesmo local, então, é bom que o estudante conheça o trajeto", enfatiza.

Abertura dos portões às 10h (horário local), com fechamento às 11h:

Acre Amazonas - 13 municípios: Atalaia do Norte Benjamin Constant Boca do Acre Eirunepé Envira Guajará Ipixuna Itamarati Jutaí Lábrea Pauini São Paulo de Olivença Tabatinga

Abertura dos portões às 11h (horário local), com fechamento às 12h:

Amazonas (com exceção dos 13 municípios descritos acima) Roraima Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul

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