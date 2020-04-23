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Boa ação

Com ajuda de atacante do Fla, cantor doa uma tonelada de alimentos em Vitória

O pagodeiro Leozinho realizou uma live há uma semana e contou com a presença do capixaba Pedro Rocha durante a apresentação. Pelo menos 70 cestas básicas foram distribuídas a famílias carentes da Capital do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:11

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:11

O cantor Leozinho, à direita, contou com a ajuda de amigos para montar e distribuir as cestas básicas
O cantor Leozinho, à direita, contou com a ajuda de amigos para montar e distribuir as cestas básicas Crédito: Arquivo pessoal
A situação não anda fácil para muita gente por conta da pandemia do novo coronavírus, mas a solidariedade tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, especialmente para famílias que convivem até mesmo com a falta do alimento à mesa. Para ajudar essas pessoas, um cantor de pagode do Espírito Santo fez uma live e contou com a ajuda de um jogador do Flamengo para arrecadar alimentos e doá-los.
Nas comunidades carentes, a ajuda de pessoas que se sensibilizam com essa dura realidade tem levado um pouco mais esperança às famílias. Nesse sentido, as lives musicais são instrumentos importantes para arrecadar mantimentos e outros itens de necessidades básicas. Dos grandes artistas aos músicos locais, toda colaboração é importante.
Com ajuda de atacante do Fla, cantor doa uma tonelada de alimentos em Vitória

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Nascido e criado na região do Morro do Quadro, em Vitória, o cantor de pagode Leozinho realizou uma live há uma semana e, nesta quarta-feira (22), as doações obtidas se materializaram em forma de cestas básicas. Pelo menos 70 famílias serão contempladas com os alimentos arrecadados. Entre as pessoas que colaboraram, uma em especial ajudou jogar o número de cestas para cima.
O atacante capixaba Pedro Rocha, do Flamengo, colaborou com 50 cestas durante a live. O jogador, inclusive, contou com a ajuda de amigos da Capital capixaba para que fossem compradas cestas com a maior variedade de itens possível. Ao todo, uma tonelada de alimentos foi arrecadada.
Com o sucesso da primeira live, o cantor aproveitou para agradecer aos que colaboraram e já planeja uma segunda apresentação para levantar mais doações.
"A gente que vem de comunidade carente sabe bem como qualquer ajuda é válida, então só posso agradecer aos que ajudaram, especialmente ao Pedro (Rocha), que é um amigo que a vida me deu. Mesmo distante ele colaborou e fez a diferença para a vida de pessoas que ele nem conhece. Estamos planejando uma segunda para conseguir mais doações", disse o cantor. 

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