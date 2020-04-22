Sem renda, homem devolve R$ 1 mil que achou em escadaria de Vitória

Dinheiro foi encontrado por Joel na escadaria da Basília de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now

Quem depende da venda de algum produto na praia para pagar as contas no final do mês viu a pandemia do novo coronavírus arrancar essa renda de uma hora para outra. Se R$ 1 mil já eram bem-vindos antes, imagina agora?! Autônomo, Joel Araújo Lima, que vive essa dura realidade, achou essa quantia enquanto andava pelas ruas de Vitória , na última terça-feira (14). Um alívio? Só se for para a dona do dinheiro, que o recebeu de volta, depois de uma busca persistente dele.

A missão de encontrá-la começou logo depois que ele achou uma necessaire branca com documentos, cartões, chaves e um valor alto em dinheiro vivo. Era por volta de 10h e eu estava voltando da barbearia de um colega meu, subindo a escadaria de Santo Antônio. No topo eu encontrei essa bolsinha, com tudo dentro, contou Joel.

"Eu estou desempregado, com aluguel e contas atrasadas. Esse dinheiro dava para pagar tudo. Mas não pensei duas vezes em devolver, porque sei que Deus vai me dar em dobro. Ele não era meu e honestidade é algo para toda a vida" Joel Araújo Lima - Vendedor de chup-chup e quem encontrou o dinheiro

Quando se deu conta da quantia que tinha na bolsa, parou de mexer e foi para a casa. Chegando lá, ele contou o que tinha encontrado para a esposa Roseane, que o questionou sobre o que ele iria fazer. A resposta foi categórica: Vou procurar um telefone e entregar de volta para a dona.

Joel, ao lado da esposa Roseane e a da filha Vitória, de apenas cinco anos de idade Crédito: Acervo pessoal

O que ele não sabia é que o telefone celular de Fátima Oliveira Neves havia sido levado por dois bandidos que a assaltaram no dia anterior  momento no qual a necessaire também foi perdida. Depois de incontáveis ligações não completadas, ele adicionou o número em um aplicativo de mensagem e descobriu qual era a aparência da dona do telefone.

Observando os cupons fiscais jogados na bolsinha, ele identificou uma padaria, mas, por lá, ninguém a conhecia. O segurança do estabelecimento deu a ideia de perguntar por ela na Unidade de Saúde de Santo Antônio, onde Joel recebeu a ajuda da equipe de funcionários.

"Era o meu salário todo, fui assaltada quando estava indo pagar as contas. Você não tem ideia do quanto fiquei feliz. Isso que esse homem fez é muito raro hoje em dia. Ele foi muito honesto" Fátima Oliveira Neves - Cuidadora e dona da bolsinha com o dinheiro

Em uma busca pelo nome completo de Fátima, a equipe nada encontrou. Quando jogaram alguns outros dados no sistema, encontraram o cadastro de uma das filhas. No telefone do cadastro, porém, ninguém atendia  em outro assalto, dias antes, a jovem também havia perdido o celular.

Por meio dos dados do ticket alimentação, eles descobriram o nome da empresa, pesquisaram um meio de contato na internet e conseguiram falar com um funcionário que, finalmente, conhecia Fátima. Quando eu consegui falar com o chefe dela, já era por volta das 12h do dia seguinte, da quarta-feira (15), lembrou Joel.

A cuidadora Fátima junto com a bolsinha que havia perdido em um assalto na segunda-feira (13) Crédito: Acervo pessoal

Apreensiva, no outro lado da história, sem saber de nada disso, a cuidadora Fátima não acreditou quando recebeu a notícia. O meu chefe é muito brincalhão, achei que era uma brincadeira. Depois vi que era verdade e caiu a ficha. Eu simplesmente travei. Fiquei sem palavras, comentou.

Para recuperar os pertences, uma outra filha de Fátima fez o intermédio e encontrou Joel ainda naquela tarde. Ela me agradeceu muito e quis me dar uma gratificação. Só aceitei depois de muita insistência. Eu tinha R$ 20 no bolso quando encontrei a bolsinha, mas se quisesse dinheiro, e não fosse honesto, poderia não ter devolvido. A honestidade é que valeu. Fiquei com um sentimento de gratidão, revelou o autônomo.

ATITUDE RECONHECIDA POR QUEM VIU A HISTÓRIA DE PERTO

Entre as pessoas que colaboraram para esse encontro está a assistente administrativa Sheila Braz, que trabalha na Unidade de Saúde de Santo Antônio. O que ele fez virou assunto. A gente ficou muito surpreso, porque deu trabalho para ele. Ele poderia ter desistido, falado que tentou devolver e que não conseguiu, ponderou.

Funcionários da Unidade de Saúde de Santo Antônio se juntaram para ajudar o "anjo Joel" Crédito: Sheila Braz

Quando os funcionários do local souberam da situação financeira de Joel, eles se organizaram e juntaram doações. Como estávamos maravilhados pela atitude e soubemos que ele tinha uma filha de cinco anos, espalhamos a história para quem não estava na hora e começamos a juntar alimentos, contou Sheila.