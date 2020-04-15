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Chuva de estrelas cadentes será visível no ES na madrugada do dia 22

O mês de abril promete céu iluminado, com uma das 10 chuvas de meteoros mais intensas do ano: a chamada Lyrids ou Líridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:31

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:31

Meteoro Lyrids
Meteoro Lyrids Crédito: Eduardo Santiago, projeto Exoss
O mês de abril promete céu iluminado, com uma das 10 chuvas de meteoros mais intensas do ano: a chamada Lyrids ou Líridas. Para quem é supersticioso, o número de estrelas cadentes visíveis, em especial na madrugada do dia 22, poderá representar um bom momento para a realização de pedidos, em especial no sentido de mandar a pandemia do novo coronavírus embora.
Segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, doutorando no Observatório Nacional e coordenador do projeto Exoss, com o clima mais seco e o céu mais escuro, somados à lua nova, será possível ter uma bela visão dos meteoros. As Líridas vêm dos restos do cometa Thatcher, em suas passagens de centenas de anos atrás. O fluxo de entrada na atmosfera terrestre é de 10 a 20 meteoros por hora. Entre o dia 14 e 30 de abril, um bom número de estrelas cadentes será visível no céu, durante a madrugada, especialmente nas regiões Nordeste e Norte do país, afirmou o pesquisador.
O fenômeno vem dando sequência à "superlua" do dia 7 de abril, em que o astro aparentava tamanho maior e grande brilho visível, e também após as madrugadas dessa terça-feira (14) até o sábado (18), quando "Marte, Saturno e Júpiter, que estão sendo vistos a leste aparentemente próximos, nessa ordem, a partir do horizonte, terão a Lua minguante coroando a já tão bela configuração", como divulgou o site do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.

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Para quem estiver em local com pouca luminosidade, a dica de Cicco é aproveitar o bom horizonte e as chances de observar estrelas cadentes riscando o céu. Esta pode ser uma boa forma de curtir o período de distanciamento social, por que não?

PARA A ASTROLOGIA

Reza a lenda, desde a antiguidade, que a origem da crença no poder das estrelas cadentes seria baseado na interpretação de que o momento da queda dos astros representa o exato instante em que os deuses olham para a Terra, sendo que a chuva de meteoros seria um sinal do cuidado sobrenatural para os habitantes deste planeta.
Para o astrólogo Paulo Randow, no entanto, a superstição não encontra respaldo da astrologia. "Não há estudos específicos que nos explique sobre estrelas cadentes. Mesmo os dados sobre eclipses ainda são controversos. Este é um momento de conjunção astrológica muito forte, desde a virada do ano, e que deve durar até janeiro de 2021, quando se dissipa. Os ciclos na astrologia são longos e lentos", afirmou.

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