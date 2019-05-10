UNIÃO SOLENE

Casar no civil tem custo de R$ 477,00 nos cartórios do ES

Para o casamento no civil, o casal tem que desembolsar pelo menos R$ 477 no Espírito Santo

Publicado em 10 de maio de 2019 às 16:21 - Atualizado há 6 anos

Casar é um sonho para milhares de casais capixabas, mas trocar alianças vai além: é preciso se planejar financeiramente. Para o casamento no civil, é preciso desembolsar pelo menos R$ 477,00 nos cartórios do Espírito Santo.

O registrador civil Bruno Bittencourt esclareceu que o valor de R$ 477,00 inclui todos os documentos necessários, como processo de habilitação, o edital de proclama e o trabalho do juiz de paz. Para o registrador, o casamento no civil é um dos momentos mais solenes do ordenamento jurídico e que garante os direitos do casal. "Ele é o mais solene porque é o que faz mais exigências. Você precisa ter quatro testemunhas em cartórios, é celebrado por um juiz de paz. Várias autoridades do Estado participam desse processo", ressalta.

Casar no civil tem custo de 477 reais nos cartórios do ES

CERIMÔNIA

Se for promover uma festa, os gastos em torno do casamento aumentam exponencialmente, e a correria também. Thais Menezes Wyatt vai se casar neste mês de maio e está sentindo isso na pele.

"É uma correria danada porque agora no final a gente fecha muita coisa, os detalhes finais. A gente tem que saber levar isso junto com a nossa rotina de vida normal, eu sou médica por exemplo. Entre um plantão e outro, tenho que ir em uma reunião para decidir os detalhes finais, como banda, música. Financeiramente no final pesa bastante também", conta.

CUSTOS

Desse valor de R$ 477, 00, o casal paga R$ 417,00 pelo processo de habilitação para o casamento, o edital de proclama, documento que o cartório emite quando os noivos dão entrada, e a certidão. Ele ainda tem que pagar R$ 25 reais pelo juiz de paz e em torno de R$ 35 por uma publicação de um jornal de grande circulação.

Se quiser levar essa estrutura para fora do cartório, em uma festa, por exemplo, os noivos precisam pagar um valor adicional de R$ 397.

CASAMENTO NO PAVILHÃO

No município da Serra, a prefeitura está organizando um casamento comunitário no Pavilhão de Carapina, oferecendo a oportunidade para mil casais que não têm condições de desembolsar esse valor. Quem estiver interessado, basta procurar o Cras mais próximo até o dia 31 de maio. A cerimônia acontecerá no dia 27 de julho.

