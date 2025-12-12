A Gazeta - Agora

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Publicado em 12/12/2025 às 18h28
O ato de vandalismo aconteceu na quinta-feira (11) e está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial da Capital. Foram quebradas as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José, na Paróquia Santa Rita de Cássia. Além dos símbolos religiosos, ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão.

A Polícia Civil identificou e localizou a mulher que quebrou imagens religiosas e jogou a bíblia do altar da Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, ao chão. Conforme a corporação, ela estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada, nesta sexta-feira (12), com apoio da Polícia Militar. A mulher foi conduzida à unidade policial, onde prestou esclarecimentos e foi liberada. 

"A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão. No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. O caso segue sob investigação", frisou a PC. O caso aconteceu nesta quinta-feira (11) após a mulher entrar aos prantos no tempo e ir direto em direção ao altar. Um vídeo mostra o momento em que ela comete os atos e vai embora. 

