Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

A Polícia Civil identificou e localizou a mulher que quebrou imagens religiosas e jogou a bíblia do altar da Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, ao chão. Conforme a corporação, ela estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada, nesta sexta-feira (12), com apoio da Polícia Militar. A mulher foi conduzida à unidade policial, onde prestou esclarecimentos e foi liberada.

"A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão. No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. O caso segue sob investigação", frisou a PC. O caso aconteceu nesta quinta-feira (11) após a mulher entrar aos prantos no tempo e ir direto em direção ao altar. Um vídeo mostra o momento em que ela comete os atos e vai embora.