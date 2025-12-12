Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

A Secretaria da Saúde (Sesa) encerrou nesta sexta-feira (12) a publicação dos boletins semanais referente ao surto de síndrome respiratória registrado no Hospital Santa Rita, localizado em Vitória. A decisão acontece devido à conclusão da investigação laboratorial e também a ausência de novos casos. Os exames do hospital e outras instituições confirmaram o fungo Histoplasma capsulatum como responsável pelas contaminações identificados entre pacientes e profissionais de saúde.

Os exames também identificaram a bactéria Burkholderia cepacia em amostra de água de um bebedouro da unidade hospitalar, bem como em análises de amostras respiratórias de duas profissionais de saúde. Desde o início da investigação, foram publicados 22 boletins, sendo o último nesta sexta-feira (12), além de 12 documentos, entre eles notas técnicas. Ao total, foram notificados 56 casos suspeitos, sendo 44 casos confirmados, a maioria de trabalhadores da unidade.