A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

Publicado em 12/12/2025 às 17h12
José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, é procurado por esfaquear um motorista de aplicativo em Linhares
José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, é procurado por esfaquear um motorista de aplicativo em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil pede ajuda para encontrar José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos. O homem é procurado por suspeita de ter esfaqueado o pescoço de um motorista de aplicativo no dia 7 de dezembro em Rio do Norte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Caso alguém saiba sobre o paradeiro ou tiver qualquer tipo de informação, pode ligar para o 181. A polícia alerta que José alterou a aparência rapando os cabelos e a barba.

Um documento da corporação descreve que o golpe aconteceu por ciúmes da esposa após ela chamar uma corrida para sair de casa devido a uma discussão do casal. Quando o veículo chegou, José começou a insinuar que o condutor estava interessado na mulher e iniciou uma briga. Durante o conflito, o suspeito esfaqueou o motorista e a lâmina da faca ficou presa ao corpo. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da cidade.

Publicidade