Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares
A Polícia Civil pede ajuda para encontrar José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos. O homem é procurado por suspeita de ter esfaqueado o pescoço de um motorista de aplicativo no dia 7 de dezembro em Rio do Norte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Caso alguém saiba sobre o paradeiro ou tiver qualquer tipo de informação, pode ligar para o 181. A polícia alerta que José alterou a aparência rapando os cabelos e a barba.
Um documento da corporação descreve que o golpe aconteceu por ciúmes da esposa após ela chamar uma corrida para sair de casa devido a uma discussão do casal. Quando o veículo chegou, José começou a insinuar que o condutor estava interessado na mulher e iniciou uma briga. Durante o conflito, o suspeito esfaqueou o motorista e a lâmina da faca ficou presa ao corpo. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da cidade.