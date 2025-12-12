Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

A Polícia Civil pede ajuda para encontrar José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos. O homem é procurado por suspeita de ter esfaqueado o pescoço de um motorista de aplicativo no dia 7 de dezembro em Rio do Norte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Caso alguém saiba sobre o paradeiro ou tiver qualquer tipo de informação, pode ligar para o 181. A polícia alerta que José alterou a aparência rapando os cabelos e a barba.