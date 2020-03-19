Coronavírus (covid-19) Crédito: Freepik

Diante do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Estado, municípios estão criando centrais de atendimento para tirar dúvidas dos moradores em relação à doença. Em Vila Velha, o serviço entrou em funcionamento pelo número 162 nesta quinta-feira (19) e, em Cariacica, começa a operar nesta sexta-feira (20), com atendimento pelo telefone 3354-5635.

Em Vila Velha, o serviço estará disponível das 7 às 19 horas, inclusive nos finais de semana, e o atendimento será realizado por profissionais de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem) que foram capacitados e mantêm atualização permanente para falar sobre medidas de prevenção, sintomas e fluxos de encaminhamento a serviços de saúde em casos de suspeita de contaminação pelo coronavírus.

Your browser does not support the audio element. Cariacica e Vila Velha criam central de atendimento sobre coronavírus

"A partir de agora, o munícipe que deseja alguma orientação correta e confiável, antes de ir a um Pronto Atendimento (Glória ou Cobilândia) ou a alguma das 19 unidades de saúde de Vila Velha, pode ligar para o serviço 162 para esclarecer suas dúvidas sobre o coronavírus", destaca a Secretaria Municipal da Saúde, por nota.

No município de Cariacica, o atendimento será feito durante a semana, das 8 às 19 horas. A Secretaria Municipal da Saúde frisa que, pelo telefone, o morador da cidade poderá tirar dúvidas sobre formas de contágio e prevenção, além de obter informações sobre a unidade de saúde mais próxima para os casos de necessidade.

"Vale destacar que serviço de tira-dúvidas não substitui uma consulta com médico. Quem apresentar sintomas como febre acima de 38 graus e dificuldade para respirar, deve buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima", orienta a secretaria, por nota.

Na Capital, a prefeitura disponibilizou o Fala Vitória 156, serviço que já funcionava para outras finalidades, também para tirar dúvidas sobre o coronavírus. A linha está acessível diariamente, das 8 às 22 horas, com 20 profissionais de Enfermagem para oferecer os esclarecimentos relacionados à doença.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indica o número 136, linha gratuita da Ouvidoria Geral do SUS, sob gestão do Ministério da Saúde para tirar dúvidas sobre a Covid-19, e também os telefones 3347-5732 e 5733, da ouvidoria local, que também trata do tema. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.