Brasil tem 621 casos e seis mortes confirmadas por novo coronavírus

Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta em coletiva sobre Coronavírus Crédito: Marcelo Casal Jr.

O Ministério da Saúde inforrmou na tarde desta quinta-feira, 19, que o Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus e 6 mortes em todo o País. O número de infectados divulgado pelo governo saltou 45% em um intervalo de um dia - na quarta, eram 428 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o País.

De acordo com a pasta, o Brasil tem "transmissão sustentada" da doença em ao menos 7 Estados. Sobre o número de mortes, o governo confirma seis delas: quatro em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo registra o maior número de casos confirmados de infecções (286), seguido pelo Rio de Janeiro (65), Distrito Federal (42), Bahia (30), Minas Gerais (29), e Pernambuco e Rio Grande do Sul (28).