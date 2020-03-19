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Covid-19

Brasil tem 621 casos e seis mortes confirmadas por novo coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde, são pelo menos oito estados com transmissão sustentada de novo coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:43
Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta em coletiva sobre Coronavírus Crédito: Marcelo Casal Jr.
O Ministério da Saúde inforrmou na tarde desta quinta-feira, 19, que o Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus e 6 mortes em todo o País. O número de infectados divulgado pelo governo saltou 45% em um intervalo de um dia - na quarta, eram 428 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o País.
De acordo com a pasta, o Brasil tem "transmissão sustentada" da doença em ao menos 7 Estados. Sobre o número de mortes, o governo confirma seis delas: quatro em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo registra o maior número de casos confirmados de infecções (286), seguido pelo Rio de Janeiro (65), Distrito Federal (42), Bahia (30), Minas Gerais (29), e Pernambuco e Rio Grande do Sul (28).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"O Brasil vai trabalhar com os números verdadeiros, aqui vai ser bem científico", disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao divulgar os números atualizados 

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