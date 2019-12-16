Capixaba morre carbonizada em acidente em Santa Catarina

Paloma era de Vila Velha mas estudava Engenharia Química no Centro Universitário Facvest (Unifacvest) em Lages, em Santa Catarina Crédito: PRF | Divulgação

Uma capixaba de 21 anos, identificada como Paloma Coswosck, morreu em um acidente envolvendo três caminhões e três carros na BR 116 em Capão Alto, em Santa Catarina, na manhã da última sexta-feira (13). Além de Paloma, outras quatro pessoas morreram  entre elas, a Miss Alagoas Mundial Adrielle Oliveira, de 19 anos.

Paloma era de Vila Velha , do bairro Jardim Marilândia, mas estudava Engenharia Química no Centro Universitário Facvest (Unifacvest) em Lages, em Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão aconteceu no quilômetro 269 por volta das 6h40 daquele dia.

A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe e com o irmão de Paloma, que informaram que a jovem ia para um sítio de uma amiga na sexta-feira (13). Ela morava em Lages havia quatro anos.

"Eu estava aqui na minha casa cuidando da minha avó, o telefone tocou e era o dono da república que a minha filha morava. Ele falou que ela tinha sofrido o acidente e que tinha morrido. Eles querem que a gente vá lá para reconhecer o corpo e trazer, mas é muito caro", informou Elizete Foreste Coswosck, que tem 50 anos e trabalha numa escola como cuidadora.

O pai de Paloma, a jovem e a mãe Elizete Coswosck Crédito: Arquivo pessoal

Amiga de escola da Paloma, Janete Rodrigues Teixeira de Carvalho fez uma vaquinha para ajudar no traslado do corpo e da família até Santa Catarina, para realizar exame de DNA e reconhecer o corpo da jovem.

"A Janete teve a ideia de fazer essa vaquinha para nos ajudar, já está em R$ 6 mil. Não sabemos ao certo quanto vamos gastar com isso tudo. É muita dor. Até ter o corpo da minha filha eu vou sofrer muito", concluiu Elizete.

O ACIDENTE

O acidente envolveu três caminhões e outros três carros. Dois dos veículos que pegaram fogo ficaram totalmente destruídos. Ainda de acordo com a PRF, cinco pessoas que estavam no Uno  entre elas, Paloma  com placa de Lages, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Colisão ocorreu por volta das 6h40 de sexta-feira (13) em Capão Alto, em Santa Catarina Crédito: PRF | Divulgação

O G1 de Santa Catarina apurou que a Arteris Planalto Sul, concessionária responsável pela rodovia, informou que os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados. Quatro pessoas, que estavam em outro carro, tiveram ferimentos, sendo que uma delas sofreu lesões graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, elas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Os ocupantes dos outros veículos não se machucaram.

Acidente causou a morte de cinco pessoas que estavam no mesmo veículo Crédito: PRF | Divulgação

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