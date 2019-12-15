Vítima de acidente em Colatina postou vídeo dizendo que amava a família

Data: 15/12/2019 - ES - Colatina - Tio e sobrinho morrem em grave acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta

É isso família, vou viajar dirigindo virado. Se eu morrer saibam que eu amo vocês. Essa foi a última mensagem publicada pelo jovem Eduardo Linhalis da Silva, de 18 anos, em uma rede social no início da manhã deste domingo (15), pouco tempo antes de morrer em um grave acidente na BR 259, em Colatina

O jovem viajava no carona do veículo Suzuki SX4 conduzido pelo empresário Ademir Monteiro de Assis, que é tio dele. O carro em que eles estavam foi atingido por um Corolla que, segundo o Corpo de Bombeiros, pode ter invadido a contramão e provocado o acidente. O motorista do Corolla, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido com vida para o hospital.

Já Eduardo morreu no local. O tio dele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Silvio Avidos, mas não resistiu e também morreu. O corpo de Ademir foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado.

O acidente aconteceu pouco depois das 6h deste domingo (15), nas proximidades de um hotel no quilômetro 41.

COMOÇÃO

A morte trágica de Ademir e Eduardo causou comoção em toda a cidade. Em vários grupos de um aplicativo de troca de mensagens, amigos e conhecidos comentaram a notícia do acidente.

O empresário Ademir Monteiro de Assis com a esposa, em foto de 7 novembro num evento em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, divulgou nota de pesar pelas mortes. No texto, Meneguelli lembrou que Ademir sempre contribuiu com o progresso e desenvolvimento da cidade e presidiu o Sindicato dos Lojistas de Colatina entre os anos de 2006 e 2010. Uno-me a vocês em oração para que Deus os conforte nesse momento de profunda dor, escreveu o prefeito.