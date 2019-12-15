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Tragédia

Tio e sobrinho morrem em grave acidente na BR 259, em Colatina

O acidente foi por volta das 6h deste domingo (15). Uma terceira vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital Sílvio Avidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 15:25

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 15:25

Acidente ocorreu na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 6h deste domingo (15), nas proximidades de um hotel no Km 41.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os veículos envolvidos no acidente, um Corolla  e um Suzuki SX4 colidiram frontalmente. A suspeita, segundo os militares, é que o motorista do Corolla tenha invadido a contramão e provocado o acidente.
No Corolla estava apenas um homem que não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido consciente e levado para o hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Já no outro veículo viajavam duas pessoas, sendo tio e sobrinho.  Eduardo Linhalis da Silva, de 18 anos morreu na hora. O tio dele, o empresário Ademir Monteiro, chegou a ser socorrido e levado para o mesmo hospital, mas não resistiu e morreu. O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Já o corpo de Ademir foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado por familiares. 
O motorista do Corolla foi socorrido e levado para o hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Internauta
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a pista precisou ser totalmente interditada por uma hora para retirada das vítimas. Por volta das 9h o trânsito foi completamente liberado. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da perícia da Polícia Civil também estiveram no local do acidente.

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