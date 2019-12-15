Tio e sobrinho morrem em grave acidente na BR 259, em Colatina

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os veículos envolvidos no acidente, um Corolla e um Suzuki SX4 colidiram frontalmente. A suspeita, segundo os militares, é que o motorista do Corolla tenha invadido a contramão e provocado o acidente.

No Corolla estava apenas um homem que não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido consciente e levado para o hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Já no outro veículo viajavam duas pessoas, sendo tio e sobrinho. Eduardo Linhalis da Silva, de 18 anos morreu na hora. O tio dele, o empresário Ademir Monteiro, chegou a ser socorrido e levado para o mesmo hospital, mas não resistiu e morreu. O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Já o corpo de Ademir foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado por familiares.