Acidente envolve quatro veículos na BR 262 em Domingos Martins

Um acidente envolvendo quatro veículos na BR 262 em Domingos Martins na tarde deste domingo (15) está deixando o trânsito lento próximo ao km 31, entre a ponte sobre o Rio Jucu e a entrada de Biriricas. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos uma pessoa ficou ferida na colisão, que ocorreu no trecho no sentido Domingos Martins - Vitória, por volta das 16h30.
O trânsito foi liberado, porém, continua lento devido ao grande fluxo de veículos que deixam a Região Serrana do Estado com destino a Grande Vitória.
A PRF orienta que os motoristas dirijam com cuidado. Mais informações em instantes.