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Trânsito lento

Acidente envolve quatro veículos na BR 262 em Domingos Martins

Veículos estão no km 31 da BR 262, em Domingos Martins, entre a ponte sobre o rio Jucu e a entrada de Biriricas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 18:49

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 18:49

Acidente na BR 262 envolveu quatro veículos em Domingos Martins Crédito: Alessandra Leite
Um acidente envolvendo quatro veículos na BR 262 em Domingos Martins na tarde deste domingo (15) está deixando o trânsito lento próximo ao km 31, entre a ponte sobre o Rio Jucu e a entrada de Biriricas. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos uma pessoa ficou ferida na colisão, que ocorreu no trecho no sentido Domingos Martins - Vitória, por volta das 16h30.
O trânsito foi liberado, porém, continua lento devido ao grande fluxo de veículos que deixam a Região Serrana do Estado com destino a Grande Vitória.
A PRF orienta que os motoristas dirijam com cuidado. Mais informações em instantes.
Acidente na BR 262 envolveu quatro veículos em Domingos Martins Crédito: Alessandra Leite

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