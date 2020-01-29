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Árvore cai em cima de dois carros em Guarapari

Incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), em frente a uma farmácia do bairro Muquiçaba; ninguém ficou ferido

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 18:14
Uma árvore com mais de três metros de altura caiu em cima de dois carros e uma moto que estavam no estacionamento de uma farmácia localizada no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 15h. Apesar do susto, e por sorte, ninguém ficou ferido.
O barulho foi ensurdecedor. Na hora, eu achei que era uma batida de carro, lembrou o funcionário de um estabelecimento próximo, que preferiu não se identificar. De acordo com ele, a árvore não apresentava sinais de que estava condenada. Caiu de repente e não estava ventando, nem nada. A gente acredita que tenha sido por causa de cupim, contou.
Imagem capturada em agosto de 2017 mostra como era a árvore e onde ela ficava Crédito: Reprodução | Google Maps
Ainda de acordo com esse funcionário, a árvore atingiu um carro que estava parado na farmácia ao lado e outro que estava manobrando, já para sair do estacionamento da loja. Graças a Deus não tinha nenhum pedestre passando e a viatura da Polícia Militar, que costuma ficar ali, também parou em outro ponto hoje, revelou.
Menos de 50 minutos depois da queda, uma equipe já estava trabalhando para cortar a árvore e retirar os pedaços de troncos e galhos do local. Simplesmente por causa da curiosidade das pessoas que passavam por perto, o trânsito ficou mais lento na região, ainda segundo a testemunha.
Árvore atingiu veículos que estavam no estacionamento da farmácia Crédito: Internauta
Por meio de nota, a Prefeitura de Guarapari confirmou que a árvore estava em área particular da farmácia e que realiza ações frequentes de vistoria em árvores, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano (Codeg), que esteve no local para retirar a árvore.
A Gazeta entrou em contato com a Drogasil, que preferiu não falar a respeito. 

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