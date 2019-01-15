Home
>
Grande Vitória
>
Após decisão da Justiça, linha férrea é desbloqueada em Baixo Guandu

Após decisão da Justiça, linha férrea é desbloqueada em Baixo Guandu

A Estrada de Ferro Vitória-Minas, na altura do município de Baixo Guandu, estava bloqueada por pescadores desde a última segunda-feira (14)