Confusão na praia

Ambulantes são detidos e têm cadeiras recolhidas na Ilha do Boi

Segundo testemunhas, dois ambulantes que alugavam cadeiras de praia foram detidos durante fiscalização

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 13:15 - Atualizado há 6 anos

Praia da Ilha do Boi, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Ambulantes são detidos e têm cadeiras recolhidas na Ilha do Boi

Uma ação de fiscalização da prefeitura de Vitória em uma praia da Ilha do Boi terminou com ambulantes detidos pela Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, dois homens que faziam o aluguel de cadeiras de praia foram levados em viaturas da Guarda. O material comercializado por eles também foi levado, segundo os populares.

Um vídeo gravado no momento da ação mostra homens que seriam fiscais da prefeitura removendo cadeiras que eram comercializadas na praia. Nas imagens também é possível ver o momento em que um homem é algemado e colocado em uma viatura da Guarda Municipal.

Após o ocorrido, a reportagem de A Gazeta esteve no local e conversou com pessoas que presenciaram a ação. O também ambulante Ronivan Oliveira, 32, afirmou que os fiscais chegaram ao local e começaram a remover cadeiras de praia que eram alugadas por outros ambulantes. “Levaram os dois rapazes que foram conduzidos para a delegacia. Os fiscais apreenderam as cadeiras deles, sem notificar nem nada disso. Eles só vêm e tomam as mercadorias, igual já fizeram com mercadorias minhas”, disse.

Uma turista mineira, que não quis se identificar, estava na praia com a família e alugava cadeiras no momento em que os fiscais chegaram. Ela afirma que um deles puxou a cadeira das mãos de forma agressiva. “Um fiscal puxou as cadeiras da minha mão. Foi agressivo. Minhas crianças começaram a chorar, foi um horror. Jogaram spray de pimenta, quase acertaram as crianças. Por que não ajudam essas pessoas que querem trabalhar?”, questionou.

O OUTRO LADO

À TV Gazeta, a prefeitura de Vitória informou, por nota, que "durante fiscalização de ambulantes irregulares, os agentes da Guarda Municipal conduziram ao DPJ de Vitória dois homens que realizavam atividades ilegais na praia da Ilha do Boi. Os dois homens foram conduzidos por desacato à autoridade, desobediência e grave ameaça".

Ainda de acordo com a prefeitura, “o ambulante detido nesta quinta-feira já havia sido abordado várias vezes para retirada do mobiliário”. E reforçou que “os agentes e os fiscais durante toda a ação tentaram dialogar e evitar que os homens fossem detidos, porém, mesmo após o recolhimento do material, eles retiraram os objetos de um veículo da PMV e por isso foram detidos e encaminhados à delegacia”.

Sobre a ação dos ambulantes, a prefeitura informou que “o aluguel de mesas e cadeiras nas praias é atividade proibida, conforme o Código de Posturas do município, e que várias ações de organização do espaço vêm sendo feitas pela fiscalização de posturas e Guarda Municipal nesta época para evitar o comércio ilegal em toda a orla de Vitória”.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou ainda que uma equipe da Guarda Municipal sempre acompanha o grupo de fiscalização para garantir a segurança dos servidores em caso de algum tipo de reação violenta ou represália contra aqueles que realizam o serviço. Neste caso em específico, o secretário afirmou que foi necessário acionar uma equipe de reforço pois houve muito tumulto na praia envolvendo tanto banhistas, quanto ambulantes.

Sobre a reclamação de banhistas com relação a algumas atitudes consideradas abusivas por parte dos agentes da guarda, o Fronzio Calheiras afirmou que em um ambiente de aglomeração, que possa causar alguma lesão ao agente é necessário o uso progressivo da força. No caso desta quinta-feira (17) os agentes utilizaram armas não letais, como o spray de pimenta, para que a multidão não avançasse sobre os agentes de segurança ou de fiscalização.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta