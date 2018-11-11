Esgoto causa manchas no mar da Ilha do Boi e assusta moradores

11/11/2018 - Esgoto vaza na Ilha do Boi, cai na rede de coleta pluvial e polui o mar da baía de Vitória Crédito: Facebook/Juntos - SOS ES Ambiental

Domingo de sol, pede uma praia. Mas quem decidiu ia à praia da Ilha do Boi se deparou com uma cena nada agradável: esgoto vazando para a baía de Vitória. A água suja transbordou de uma caixa da Cesan e escorreu para o bueiro que coleta água da rede pluvial que, consequentemente, foi para o mar. Confira mais imagens na galeria no fim da matéria.

De acordo com o morador do bairro, Eraylton Moreschi Júnior, ele fazia sua caminhada quando verificou o vazamento na rua Kléber José de Andrade. "As manchas escuras da água de esgoto no mar estão enormes. Num período de uma hora, eu fiz quatro ligações para o 115 e todos os atendentes estão ocupados. Esperei uma média de quatro minutos em cada ligação para não ser atendido", detalha.

Indignado, Moreschi gravou um vídeo e postou nas redes sociais mostrando a situação.





Procurada, a Cesan disse que uma equipe foi ao local verificar o vazamento. Além disso, o órgão afirma que "oatendimento telefônico 115 da Cesan está operando normalmente. O morador também pode informar sobre vazamentos pelo site www.cesan.com.br, quando acessado pelo smartphone com o GPS ligado, informa automaticamente a localização para as equipes da Cesan. O morador pode ainda acompanhar pelo site o status de execução do serviço através do número de protocolo da solicitação".