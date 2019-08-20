Mulher nua é encontrada morta na Ilha do Boi, em Vitória

O corpo de uma mulher foi encontrado próximo às pedras da Ilha do Boi, em Vitória, na manhã desta terça-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado e para realização de exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
O órgão afirma que apenas após a realização dos exames será possível afirmar se trata de morte violenta. A Polícia Civil declarou, ainda, que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, e que esses detalhes só são passados com autorização das famílias das vítimas.
"A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", finalizou em nota.