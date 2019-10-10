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Tristeza

Alunos homenageiam professor que morreu atingido por bobina em Vila Velha

Mauro Celso Azevedo Guimarães dava aula de História na Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 09:24

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 out 2019 às 09:24
Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães Crédito: Caique Verli
Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães, morto após ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta. Mauro dava aula de História à tarde e à noite na escola.
Comoção marca despedida de professor morto após ser atingido por bobina de aço
O grupo de alunos colou mensagens na parede do colégio e em frente à casa onde ele morava, demonstrando carinho e respeito pela vítima do acidente.

Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães

"Mauro, todos nós te amamos", diz um dos recados. "Mauro, você sempre será uma pessoa alegre, brincalhão. Vai ficar na nossa história", escreveu outro aluno.
Por luto, a escola Gil Bernardes não vai abrir nesta quinta-feira (10).
"Os alunos e colegas de trabalho estão todos muito arrasados. Todo mundo falava muito bem dele", comentou o professor Josia Augusto de Souza e colega de trabalho de Mauro.

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