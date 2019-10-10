Alunos homenageiam professor que morreu atingido por bobina em Vila Velha

Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Comoção marca despedida de professor morto após ser atingido por bobina de aço

O grupo de alunos colou mensagens na parede do colégio e em frente à casa onde ele morava, demonstrando carinho e respeito pela vítima do acidente.

Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães

"Mauro, todos nós te amamos", diz um dos recados. "Mauro, você sempre será uma pessoa alegre, brincalhão. Vai ficar na nossa história", escreveu outro aluno.

Por luto, a escola Gil Bernardes não vai abrir nesta quinta-feira (10).