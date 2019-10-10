Primo de professor morto em acidente desabafa: "Falta fiscalização"

Fábio esteve no local do acidente, na Avenida Vale do Rio Doce, em São Torquato, Vila Velha, logo após uma bobina de aço despencar e atingir a moto onde estava o professor. Ele tinha acabado de dar aulas em Cariacica e seguia para casa, no bairro Alecrim.

"É meu primo, meu irmão, nós crescemos juntos. O que eu vou falar para a minha tia? Ele tem dois filhos. Mais uma vez: o cara amarrou o negócio com plástico, meu Deus! Não tem fiscalização. Até quando? Até quando o Brasil vai ficar desse jeito?"

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.