Alerta para ventos fortes de até 74 km/h no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos de até 74 km/h no Espírito Santo para hoje à noite, e o aviso é válido para até a próxima segunda-feira (14) pela manhã.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Leste a Nordeste, com intensidade de até 74 km/h, nas proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Niterói, e Espírito Santo, ao sul de Linhares, entre a noite deste sábado (12) e a manhã desta segunda.