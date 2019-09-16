Primavera chega no dia 23 com temperaturas altas no ES

Com a chegada da primavera, que começa na próxima semana, no dia 23 de setembro, as temperaturas devem subir. As condições do tempo já devem mudar a partir do final de semana (30 e 31) segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Uma massa de ar quente deve ganhar força sobre o Estado na sexta-feira (30) e o calor aparece com mais força no sábado (31).
As temperaturas máximas (aquelas que ocorrem durante a tarde, na maioria das vezes) devem ultrapassar a casa dos 30 °C na Grande Vitória.
Nas baixadas da Região Sul (vales dos rios Itapemirim, Itabapoana e baixo rio Benevente), os termômetros devem registrar em torno de 35 °C durante as tardes.
As baixadas da Região Noroeste (vale do Rio Doce) também devem ter temperaturas similares, com abafamento no período da tarde.
A Região Serrana também deve ter um aumento de ambas temperaturas (noturna e diurna).