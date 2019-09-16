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Previsão do Tempo

Primavera chega no dia 23 com temperaturas altas no ES

Uma massa de ar quente deve ganhar força sobre o Estado entre os dias 30 e 31
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

16 set 2019 às 08:38

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 08:38

Com a chegada da primavera, temperaturas voltam a subir Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada da primavera, que começa na próxima semana, no dia 23 de setembro, as temperaturas devem subir. As condições do tempo já devem mudar a partir do final de semana (30 e 31) segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). 
Uma massa de ar quente deve ganhar força sobre o Estado na sexta-feira (30) e o calor aparece com mais força no sábado (31).
As temperaturas máximas (aquelas que ocorrem durante a tarde, na maioria das vezes) devem ultrapassar a casa dos 30 °C na Grande Vitória.
Nas baixadas da Região Sul (vales dos rios Itapemirim, Itabapoana e baixo rio Benevente), os termômetros devem registrar em torno de 35 °C durante as tardes.
As baixadas da Região Noroeste (vale do Rio Doce) também devem ter temperaturas similares, com abafamento no período da tarde.
A Região Serrana também deve ter um aumento de ambas temperaturas (noturna e diurna).
 

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