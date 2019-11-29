Adolescentes do ES apontam bullying e suicídio como desafios da juventude

Ativaço, evento em comemoração aos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, em parceria da Rede Gazeta com a Unicef Crédito: Carlos Alberto Silva

Camila Loureio, 17 anos, estudante, entrevistada sobre o evento Ativaço - Evento de comemoração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Evento em parceria entre o Unicef e a Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

A estudante Camila Loureiro, de 17 anos, compartilhou a preocupação sobre a saúde mental dos estudantes. Para ela, os jovens e adolescentes estão sujeitos a muita pressão no dia a dia e acabam acumulando responsabilidades de uma pessoa adulta.

A cada dia os jovens se sentem mais pressionados a seguir um padrão, mas nunca são estimulados a serem o que querem. Eles se sentem sobrecarregado e, muitas vezes, assumem responsabilidades que não suas, desabafou Camila, que defendeu espaços para conversas nas escolas públicas. É pressão o tempo inteiro e o estudante, muitas vezes, precisa apenas ser ouvido. Precisa desabafar, concluiu.

A coordenadora do Unicef para a Região Sudeste, Luciana Phebo, descreve que reclamações sobre o adoecimento mental, a depressão, estão se tornando comuns entre os jovens de todo o país.

É muito evidente essa dor relacionada à depressão à autoestima. Os adolescentes sinalizam. Como uma população mais viva, que está em desenvolvimento, eles sinalizam mais fortemente. E é algo que o Brasil, os governos, a sociedade civil têm que prestar atenção, alertou Luciana.

Luciana Phebo, coordenadora do Unicef/Sudeste fala sobre o evento Ativaço Crédito: Carlos Alberto Silva

Outro problema apontado pelos adolescentes foi o bullying praticado nas escolas e na internet. O estudante Mikael, de 17 anos descreveu que essas situações deveriam ser evitadas com palestras e debates no ambiente escolar.

Um colega da minha sala disse que eu poderia ser ladrão, e fiquei muito chateado. Pensei em responder o discurso do ódio com o ódio. Como sou negro, sei que isso não vai ser a última vez que vai acontecer comigo, mas se tivesse mais palestras nas escolas sobre o bullying, acredito que desestimularia esses comportamentos", descreveu.

Durante o debate, o secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, explicou que racismo é crime e que não dá para compará-lo com bullying. Não podemos esconder crimes. Racismo não é bullying. Não podemos tratar crimes como bullying, pontuou.

O encontro que discutiu os avanços e os desafios dos Direitos da Criança é uma promoção do Unicef, com apoio da Rede Gazeta. No evento, o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, pontuou que a discussão é importante para tornar os jovens ainda mais progressistas de suas próprias histórias.